В Нижневартовске открылся центр лыжного спорта

© nizhnevartovsk.top24.news

В Нижневартовске с 1 марта начал работу центр лыжного спорта со специализированным стрельбищем. Подобный объект стал вторым в Югре, он построен всего за год на средства города и ПАО «НК «Роснефть» в рамках социального соглашения о сотрудничестве с Правительством Югры. Центр лыжного спорта включает АБК (помещения для тренеров, душевые, санузел, судейские, тренерские, комнаты подготовки лыж, медицинский кабинет) и техническое помещение с оружейной комнатой. На территории выполнены и установлены: стрельбище с 16 мишенями; штрафной круг; переходный мостик; стартовая площадка; сборно-разборная трибуна на 244 места с местами для маломобильных групп населения; освещение; лыжероллерная трасса (2,3 км.); блочно-модульный туалет; информационное табло.

© nizhnevartovsk.top24.news

© nizhnevartovsk.top24.news

© nizhnevartovsk.top24.news

© nizhnevartovsk.top24.news

© nizhnevartovsk.top24.news

© nizhnevartovsk.top24.news

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