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14 марта 2024 года начато строительство первой в России высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Строительство начато с московского участка. Первой остановкой ВСМ-1 будет станция Крюково.

ВСМ-1 протяженностью 679 километров свяжет крупнейшие городские агломерации и экономические центры России. На этих территориях проживают 40,2 миллиона человек, что составляет 27% населения государства.

После реализации проекта время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится почти в два раза — с 4 часов 5 минут до 2 часов 15 минут. Из Зеленограда до Северной столицы можно будет добраться менее чем за два часа, подчеркнули в пресс-службе.

Согласно проектной задумке, на маршруте ВСМ-1 появится 16 остановок. Из них четыре будет на территории Москвы: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Зеленоград-Крюково. Сами вокзалы реконструируют, а в общей сложности на четырех столичных вокзалах новой магистрали обеспечат возможность пересадки на 14 станций метро и МЦД. Кроме того, продолжили в пресс-службе, специалисты создадут пересадки на наземный городской транспорт.

Максимальная скорость движения на территории Москвы составит до 200 километров в час, а от Зеленограда до Санкт-Петербурга — до 400 километров в час. В целях запуска ВСМ-1 будет сформирован новый отечественный подвижной состав.

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