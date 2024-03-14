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Дорожное строительство

Начато строительство Высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург

 © b1.mskagency.ru

14 марта 2024 года начато строительство первой в России высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Строительство начато с московского участка. Первой остановкой ВСМ-1 будет станция Крюково.

ВСМ-1 протяженностью 679 километров свяжет крупнейшие городские агломерации и экономические центры России. На этих территориях проживают 40,2 миллиона человек, что составляет 27% населения государства.

После реализации проекта время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится почти в два раза — с 4 часов 5 минут до 2 часов 15 минут. Из Зеленограда до Северной столицы можно будет добраться менее чем за два часа, подчеркнули в пресс-службе.

Согласно проектной задумке, на маршруте ВСМ-1 появится 16 остановок. Из них четыре будет на территории Москвы: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Зеленоград-Крюково. Сами вокзалы реконструируют, а в общей сложности на четырех столичных вокзалах новой магистрали обеспечат возможность пересадки на 14 станций метро и МЦД. Кроме того, продолжили в пресс-службе, специалисты создадут пересадки на наземный городской транспорт.

Максимальная скорость движения на территории Москвы составит до 200 километров в час, а от Зеленограда до Санкт-Петербурга — до 400 километров в час. В целях запуска ВСМ-1 будет сформирован новый отечественный подвижной состав.

 © www.m24.ru

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Источник: https://www.m24.ru/videos/vlast/14032024/674286

ВСМ, РЖД, Москва
  • Нет аватара termometrix
    14.03.2418:26:06

    В целях запуска ВСМ-1 будет сформирован новый отечественный подвижной состав.

    Сложная и ответственная задача.

    #1279432
  • Badassgoliath Badassgoliath
    14.03.2418:29:49

    Неужто за четыре года справятся? И ещё поезда свои. Конечно, опыт имеется, но всё-таки работы много.

    #1279433
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      14.03.2420:25:23

      Работы много. А вы верили, что до Казани за полтора года трассу запустят?

      #1279438
  • Жан Ковальчук Жан Ковальчук
    14.03.2423:06:09

    Осталось заказать поезда-пули. Надеюсь это будут не Ласточки.

    Отредактировано: Жан Ковальчук~23:06 14.03.24
    #1279454
  • Аlex М Аlex М
    14.03.2423:26:37

    Через В-Новгород и Валдай — очень хорошо, переживал что пойдет по старому маршруту. А так, требования к подобным путям давно известны, уверен удастся повторить и соблюсти эти параметры. Про поезда не уверен, но как минимум 200 будет точно (тот же ЭС-104 заявлен на такое), про 300 и даже 400 — опять же, требования все давно известны, чтобы сделать такую конструкцию чтобы она была безопасной, может китайцы нашептали, может у лягушатников можно было что-то почитать, конструкторам виднее

    #1279455
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