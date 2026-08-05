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Bionysheva_Elena Производство

Под Москвой начали выпуск 700-тонных балок для мостов ВСМ⁠⁠

ФОТО: Пресс-служба «Нацпроектстроя»

Габариты конструкций впечатляют: длина балок достигает 24,6 и 32,6 метра, а самые тяжёлые экземпляры весят по 700 тонн. Для сравнения — это в десять раз больше, чем типовые балки для автомобильных дорог. Перевезти такие изделия по обычным трассам невозможно, поэтому производство развернули прямо рядом со строительной площадкой. За перемещение балок внутри полигона отвечает портальный кран грузоподъёмностью 900 тонн — его собирали больше месяца.

Всего вдоль будущей магистрали будет работать 10 таких полигонов. Они появятся в Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областях. На каждом производство будет организовано круглосуточно, уточнили в Минтрансе России.

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Источник: max.ru

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