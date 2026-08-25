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1 день назад 3658
Bionysheva_Elena Транспорт, спецтехника и логистика

РЖД построили первый полигон для испытаний пути под высокоскоростное движение

Первый испытательный полигон для проверки верхнего строения пути высокоскоростной магистрали появился в Ленинградской области. Он расположен на перегоне Саблино — Тосно. Здесь под нагрузкой от проходящих «Сапсанов» будут комплексно тестировать всю конструкцию пути — от земляного полотна до безбалластных плит.

За состоянием инфраструктуры будут следить более 1500 датчиков. Их разместят как под землёй, так и на надземных элементах конструкции. Кроме того, перед началом испытаний несколько десятков датчиков установят непосредственно на «Сапсан».

Как рассказали в РЖД, отдельную часть исследований посвятят стрелочному переводу новой конструкции. Его длина — 118 метров, управление осуществляют восемь электрических приводов. Такой перевод должен пропускать поезда по прямому направлению со скоростью до 400 км/ч, а по боковому — до 120 км/ч.

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Источник: t.me

Комментарии 2

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  • Kokorev Dmitry Kokorev Dmitry26.08.26 12:52:54

    Интересно — как работает тепловое расширение для такой длинной рельсы?

    #1320705
    • Нет аватара termometrix26.08.26 13:10:20

      При нагревании рельсы высокоскоростных дорог удлиняются, а при охлаждении — укорачиваются из-за физического свойства металла.Один метр стального рельса вырастает примерно на 0,012 мм при нагревании всего на один градус Цельсия.
      Рельсы укладывают и закрепляют при средней температуре. Это помогает выдерживать и сильную жару, и сильный мороз.Тяжелые железобетонные шпалы и мощные зажимные болты прочно удерживают рельс, не давая ему смещаться вбок.На участках стрелочных переводов или мостов ставят специальные зазоры или уравнительные приборы, которые дают металлу свободно двигаться.Пример: непрерывные рельсы в Японии имеют длинные стыки между сварными сегментами, которые позволяют рельсам перемещаться мимо друг друга.Тепловое расширение рельсов на высокоскоростных магистралях (ВСМ) компенсируется за счет использования бесстыкового пути («бархатного пути») и жесткого закрепления рельсовых плетей в среднем диапазоне температур.

      Отредактировано: termometrix~13:26 26.08.26
      #1320706