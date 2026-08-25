РЖД построили первый полигон для испытаний пути под высокоскоростное движение
Первый испытательный полигон для проверки верхнего строения пути высокоскоростной магистрали появился в Ленинградской области. Он расположен на перегоне Саблино — Тосно. Здесь под нагрузкой от проходящих «Сапсанов» будут комплексно тестировать всю конструкцию пути — от земляного полотна до безбалластных плит.
За состоянием инфраструктуры будут следить более 1500 датчиков. Их разместят как под землёй, так и на надземных элементах конструкции. Кроме того, перед началом испытаний несколько десятков датчиков установят непосредственно на «Сапсан».
Как рассказали в РЖД, отдельную часть исследований посвятят стрелочному переводу новой конструкции. Его длина — 118 метров, управление осуществляют восемь электрических приводов. Такой перевод должен пропускать поезда по прямому направлению со скоростью до 400 км/ч, а по боковому — до 120 км/ч.
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