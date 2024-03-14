В Моршанском округе заработал маслоэкстракционный завод

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«Моршанский маслоэкстракционный завод» мощностью переработки 600 тонн семян подсолнечника в сутки введён в эксплуатацию.

Мощности маслоэкстракционного завода, с учётом дальнейшей модернизации, способны перерабатывать до 390 тысяч тонн подсолнечника в год. На предприятии производят подсолнечное масло, шрот и жмых, необходимые для производства комбикормов.

Логистические каналы сбыта продукции уже согласованы. При строительстве завода, стоимость которого составляет два миллиарда рублей, использовано современное оборудование от ведущих мировых производителей. В его состав входит элеватор мощностью 40 тысяч тонн единовременного хранения, в дальнейшем она будет увеличена вдвое, а также ёмкости для хранения подсолнечного масла объёмом 4 185 тонн.

Производственный комплекс имеет удобное транспортно-географическое расположение вблизи железнодорожного узла и дороги областного значения.

Первый этап строительства завершился прошлом году. С сентября 2023 года производственные мощности завода функционируют в режиме опытно-экспериментальной эксплуатации. Работы ведутся в четыре смены. Сейчас здесь перерабатывают порядка 600 тонн семян подсолнечника в сутки. С выходом на полную мощность, на маслозаводе планируют перерабатывать семена рапса и сои. Пока на предприятии трудится 86 человек, при полной загрузке производства штат увеличится до 150 рабочих.

© gazetamorshansk.ru

Фото: Алексей Моргунов

— Мы планируем и дальше совершенствовать наше производство и процесс переработки, чтобы потребители, в конечном результате могли получать вкусный и качественный продукт,подчеркнул учредитель предприятия Игорь Кривоносов.

На сегодняшний день ведётся активная работа по подготовке проекта реализации второй и третьей очередей строительства. В текущем году главная задача заводчан — оснастить производство дополнительным эффективным оборудованием, которое позволит нарастить объёмы производства и увеличить мощности переработки сырья до 1 200 тонн в сутки. В ближайшей перспективе — ввести в эксплуатацию цеха по производству фасованного в бутылки рафинированного и дезодорированного масла, для непосредственной реализации в продовольственной сети.

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