«Отверточная» сборка? Или полный цикл? Увидел как и из чего делают тракторы Ростсельмаш

Друзья, представляю вам мой второй репортаж с нового тракторного завода Ростсельмаш за эту неделю. Ну просто тогда, на открытии, нам полноценно о работе завода не рассказали, всё внимание было к вип-гостям. И нам не показали тогда главного — заготовительного участка, и это дало некоторым хейтерам повод заявить, что это не завод полного цикла, а просто сборка.

Поэтому Ростсельмаш сделал для прессы отдельный пресс-тур, чтобы подробно рассказать о новом заводе, и показать его полностью. И вот тут то мы и увидели весь производственный цикл от начала и до конца, и теперь точно можно ответить на вопрос: а насколько эти тракторы отечественные.

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Если пропустили предыдущий репортаж, он тут

Скоро, еще выйдет мой репортаж и о втором новом заводе Ростсельмаш: «Новая динамика». Не пропустите.

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