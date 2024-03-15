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Своими глазами

«Отверточная» сборка? Или полный цикл? Увидел как и из чего делают тракторы Ростсельмаш

Друзья, представляю вам мой второй репортаж с нового тракторного завода Ростсельмаш за эту неделю. Ну просто тогда, на открытии, нам полноценно о работе завода не рассказали, всё внимание было к вип-гостям. И нам не показали тогда главного — заготовительного участка, и это дало некоторым хейтерам повод заявить, что это не завод полного цикла, а просто сборка.

Поэтому Ростсельмаш сделал для прессы отдельный пресс-тур, чтобы подробно рассказать о новом заводе, и показать его полностью. И вот тут то мы и увидели весь производственный цикл от начала и до конца, и теперь точно можно ответить на вопрос: а насколько эти тракторы отечественные.

Не забудьте ставить лайки, дизлайки и писать комментарии (к видео на Ютубе, а не к этому посту). Ну и подписывайтесь на Ютуб. Это поможет в продвижении Ролика, который Ютуб, кстати, показывает и за рубежом, пусть увидят как у нас экономику разорвало в клочья.

Если пропустили предыдущий репортаж, он тут

Скоро, еще выйдет мой репортаж и о втором новом заводе Ростсельмаш: «Новая динамика». Не пропустите.

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  • rvk
  • 4
рсм, ростсельмаш, ростов-на-дону, новый тракторный завод ростельмаш, репортаж
  • Badassgoliath Badassgoliath
    15.03.2408:53:22

    Я ни в коем случае не подвергаю сомнению правдивость рассказа, но наглядности нет. Вот говорится о том, что мосты или литьё изготавливаются на рядом расположенном производстве. И где съёмка оттуда? Не вредно было бы показать, как привозят или выгружают двигатели, с маркировкой на ящиках. Или склад, где они лежат или как их устанавливают. В первом ролике сказано, что из шести типов двигателей, используемых на РСМ, пять — отечественные. Надо показать. Далее кабины. Всякие пульты, кресла, климатические установки, стёкла, уплотнители, петли и т. д. Надо показать. Откуда они, где сделаны.

    Вы, может, всё это и видели. Но зрители ролика — нет. Репортаж подходит для выпуска новостей, но в интернетах специфика другая, тут нужны подробности и наглядность — и даже так станут придираться.

    Допускаю конечно, что просто не было возможности везде ходить и снимать, например, условия пресс-тура не позволяли. Но наглядности не хватает.

    #1279467
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      15.03.2409:23:57

      А мне кажется, всё с точностью наоборот.

      Запустили новый хороший российский завод.

      Зачем доказывать, что мы не китайцы? Это в принципе унизительно и вторично. Что, Ростсельмаш только-только появился на свет? Ну кто не в курсе, почитайте литературу.

      Нам навязывают повестку «Докажи, что ты не китаец» и мы начинаем играть в эту игру на чужом поле. Зачем?

      Кто сильно озабочен, пусть сам доказывает, где что из Китая. А мы будем поплёвывать и показывать, где он дурак.

      Акценты надо расставлять по-другому.

      А сам репортаж добротный.

      #1279470
    • Нет аватара molyr
      15.03.2412:03:28

      не согласен. зачем документальный фильм на пару часов? если у кого есть сомнения пусть сами что-то доказывают, а потом их и макнуть не жалко

      #1279487
    • rvk rvk
      15.03.2413:00:34

      Репортаж с места где делают мосты и коробки сейчас готовится. Двигатели и всякую мелочевку я показал в прошлом ролике.

      На тракторах используют два двигателя. Один отечественный, но он будет использоваться на тракторах 1000 серии.

      #1279490
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