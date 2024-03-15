В Кирове после ремонта открыт аэровокзал

© kirovreg.ru

14 марта в Кирове после ремонта открыто здание аэропорта Победилово. Работы были начаты в прошлом году.

На аэровокзале отремонтированы оба этажа, обновлена зона досмотра, в 2 раза увеличена площадь залов предполетного ожидания (с 400 до 1 000 кв. м), оборудованы зал повышенной комфортности, бизнес-зал. Стоимость реконструкции здания аэровокзала составила менее 300 миллионов рублей из областного бюджета.

В ближайшее время будут организованы точки быстрого питания. 1 апреля планируется открытие новой парковочной системы, до 1 июня будет благоустроена прилегающая территория. В настоящее время ведется реконструкция мозаики «Вятская земля», которая украшает внешнюю стену аэровокзала со стороны аэродрома.

Для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров периметровое ограждение аэропорта оснащено системой интеллектуального видеонаблюдения, а для людей с особенностями здоровья приобретен амбулаторный лифт — он будет доставлять пассажиров от здания аэровокзала к воздушному судну и обратно.

Ожидается, что в результате комплекса проведенных работ пропускная способность аэровокзала вырастет в 2 раза — до 400 пассажиров в час, а пассажиропоток к 2025 году увеличится до 500 тысяч человек.

Добавим, что сегодня из аэропорта Победилово выполняются регулярные рейсы по направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Нарьян-Мар и Казань. Кроме того, уже открыты продажи билетов на новые направления полетов: Калининград, Минеральные Воды и Махачкала. Рейсы по данным маршрутам начнут выполняться с мая этого года.

© kirovreg.ru

© kirovreg.ru

© kirovreg.ru

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