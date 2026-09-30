Кировский производитель упаковки для молочной продукции расширяет производство
Компания «Литон» — производитель упаковки из полимеров для молочной продукции — расширяет производство и рассчитывает достичь импортозамещения зарубежных аналогов, ушедших с российского рынка.
Для закупки оборудования предприятие получает финансовую поддержку в кировском центре «Мой бизнес» — предприятие привлекло около 55,7 млн рублей льготного лизингового финансирования по программе Корпорации МСП. Проект развития производства позволит увеличить выпуск продукции до 220 млн рублей в год.
— Рынок упаковки для молочной продукции активно развивается. К тому же уход крупных зарубежных игроков и прекращение поставок сырья из Европы стали катализатором для всей отрасли производства полимеров. Спрос на нашу продукцию интенсивно растет и в дальнейшем увеличится с запуском нового оборудования. Наши изделия позволяют заказчику минимизировать производственные затраты за счет низкой стоимости упаковки, возможности длительного срока хранения в ней молочной продукции, малого веса и удобства транспортировки на дальние расстояния, — говорит директор компании «Литон» Любовь Гусева.
На сегодняшний день «Литон» обеспечивает непрерывный цикл производства — от полимерной гранулы до готовой тары с печатью. Продукция поставляется в десятки регионов России, а также экспортируется в страны ближнего зарубежья.
Поддержка малых предприятий, работающих в обрабатывающей промышленности Кировской области, сегодня является одним из приоритетов. Бизнес в этой сфере активно развивается, занимая освободившиеся ниши после ухода иностранных игроков.
По программе льготного лизинга производителям доступно финансирование под 6% годовых для приобретения отечественного оборудования и 8% - для зарубежного.
Программа льготного лизинга предусмотрена по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Оператор программы — МСП Лизинг, дочерняя структура Корпорации МСП. Получить лизинговое финансирование можно, подав заявку через Цифровую платформу МСП.РФ.
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