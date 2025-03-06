В Нововятском районе Кирова начал работу новый физкультурно-оздоровительный комплекс

© киров.рф

28 февраля в Нововятском районе города Кирова у стадиона «Россия» открылся еще один современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Он построен в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Напомним, что в феврале такой же объект начал работу в мкр. Озерки.

Первые тренировки в новом корпусе провели воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 8. Именно за этим муниципальным учреждением будет закреплен ФОК.

Спортивный комплекс включает в себя полноценные игровые площадки для баскетбола, мини-футбола и волейбола, что позволяет одновременно проводить занятия по различным видам спорта.

Также предусмотрены все необходимые условия для работы тренажерного зала, зала бокса и борьбы, установлено современное оборудование, приобретен инвентарь.

Тренеры подчеркивают, что во всех помещениях достаточно просторно и уютно, есть тренажеры и инвентарь для подготовки спортсменов любого уровня.

Ребята отметили удобные раздевалки, в каждой из которых есть душевые. Кроме того, покрытие в спортивном зале позволяет свободно бегать и на нем можно отрабатывать сложную футбольную технику.

В дальнейшем ФОК смогут посещать не только воспитанники СШОР № 8, но жители Нововятского района. Также мероприятия здесь смогут организовывать образовательные учреждения.

© киров.рф

© киров.рф

© киров.рф

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум или Sponsr. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта

Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен