Аэровокзал стал частью обновления краевой авиационной инфраструктуры: вслед за Богородским власти планируют реконструкцию аэропорта Хурба в Комсомольске-на-Амуре.

Добраться до удаленных северных территорий и обратно стало проще и комфортнее: в селе Богородское открыли новый аэровокзал, улучшив условия ожидания рейсов и увеличив его пропускную способность в три раза — с 13 до 35 человек в час.

В новом аэровокзале Богородское созданы современные условия для обслуживания пассажиров, в том числе маломобильных граждан. Это здание на 630 квадратных метров, в котором обустроен зал выдачи багажа, комната матери и ребенка. Запуск терминала позволил разместить современное досмотровое оборудование — интроскопы, а также оборудовать стерильную зону, способную вместить всех пассажиров рейса одновременно.

Также в планах — реконструкция аэропорта в Комсомольске-на-Амуре. Отправной точкой стало подписание 31 августа 2026 указа о передаче аэропорта Хурба в собственность края.

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