«Россети» открыли Интеллектуальную лабораторию цифровых сетей в Санкт-Петербурге

© ruscable.ru

Новый исследовательский центр не имеет аналогов в России. Он будет заниматься разработкой, испытанием и сертификацией оборудования, созданием прорывных решений в области энергетики. Инвестиции в проект превысили 3 млрд рублей.

«Лаборатория позволяет проводить сложнейшие исследования: тестировать цифровые системы, оценивать влияние электромагнитного излучения и солнечной радиации, изучать новые технологии передачи энергии. Кроме того, здесь можно испытывать оборудование в экстремальных режимах, например, для освоения Арктики. Достижение технологического суверенитета — это не только импортозамещение, но и разработка прорывных технологий. Проект в первую очередь ориентирован на решение этой задачи», — отметил Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

Специально для лаборатории создан самый мощный в России (35 тыс. узлов) комплекс моделирования энергосистем в режиме реального времени, который по своим показателям превосходит многие зарубежные аналоги.

В распоряжении исследователей находится испытательная сеть 0,4-35 кВ, где можно тестировать традиционное и цифровое оборудование. Впервые в России применен четырехквадрантный усилитель большой мощности (120 кВА), позволяющий имитировать подключение к энергосистеме потребителя или объекта генерации, включая ВИЭ.

Кроме того, в состав лаборатории входят специализированные центры для изучения технологий распределенной энергетики, климатических и электромагнитных исследований, тестирования оборудования связи, работ в сфере кибербезопасности.

Инфраструктура лаборатории рассчитана также на реализацию образовательных программ для специалистов Группы «Россети» и других компаний, организацию производственной практики студентов профильных вузов.

© ruscable.ru

© ruscable.ru

Фото: ПАО «Россети»

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