Производственный корпус завода колбасных изделий запущен в Омске

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В Омске состоялся пуск нового производственного корпуса завода колбасных изделий и полуфабрикатов компании «Сибирские колбасы» .

Благодаря модернизации производства компания увеличила объем выпуска продукции на 20%.

На предприятии проведена модернизация участка обвалки и жиловки мяса, отделения формовки, цеха полуфабрикатов, отделения термической обработки, участка охлаждения. Компании была оказана существенная поддержка в рамках президентского нацпроекта «Производительность труда». Предприятие получило льготный заем на 300 миллионов рублей. В целом в создание нового производства вложено 800 миллионов рублей инвестиций.

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