Новый электровоз ЭМКА2 получил сертификат соответствия

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Первый в истории российского транспортного машиностроения гибридный электровоз постоянного тока с асинхронным приводом и бортовым накопителем энергии маневровый контактно-аккумуляторный ЭМКА2, построенный на Новочеркасском электровозостроительном заводе (входит в АО «Трансмашхолдинг»), получил сертификат соответствия Евразийского экономического союза сроком действия на 5 лет.

Сертификат подтверждает соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава» (ТР ТС 001/2011) и дает право на серийный выпуск локомотивов и их эксплуатацию локомотивов на территории ЕАЭС.

Электровоз ЭМКА2 был изготовлен в 2023 году. Дизайн поезда создан при участии Национального центра промышленного дизайна и инноваций «2050.ЛАБ». Машина успешно прошла полный цикл испытаний на территории НЭВЗа, экспериментального кольца (г. Щербинка) и скоростного испытательного полигона АО «ВНИИЖТ» (г. Белореченск).

ЭМКА2 предназначен для работы в депо и на пассажирских вокзалах крупных станций, где по экологическим соображениям нежелательно использование дизельных двигателей. Может эксплуатироваться в условиях промышленных предприятий.

Электровоз способен работать от контактной сети или от бортового накопителя энергии. Он может заряжаться от контактной сети через штатный токоприемник 3кВ (как в движении, так и на стоянке) или от внешнего специализированного зарядного устройства. Накопитель и тяговая система ЭМКА2 позволяют без подключения к контактной сети провести состав массой до 2000 т на расстояние до 14 км. Локомотив без поезда способен пройти за счет питания от батареи до 100 км.

В 2024 году планируется начало эксплуатации, а со следующего года — серийное производство.

ТМХ является крупнейшим в России разработчиком и производителем подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта, а также среднеоборотных двигателей различного назначения. Работы по созданию новых моделей подвижного состава и двигателей осуществляют действующие в рамках группы ТМХ инжиниринговые компании «ТМХ Инжиниринг» и «Центр двигателестроения ТМХ», подразделения которых расположены в 10 городах и насчитывают в общей сложности более 1300 сотрудников.

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