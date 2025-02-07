НЭВЗ передал РЖД семисотый электровоз 2ЭС5К

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Магистральный грузовой электровоз переменного тока 2ЭС5К «Ермак» с юбилейным № 700 отправлен в депо Карасук Западно-Сибирской железной дороги.

Первый 2ЭС5К «Ермак» был изготовлен в 2004 году. Его контрольно-заводские испытания успешно завершились в апреле 2005 года. А уже в августе этого же года на выставке в подмосковной Щербинке новый электровоз получил высокую оценку Президента России Владимира Путина. Глава государства лично вёл «Ермак» почти шесть километров.

Технические решения, реализованные при создании этого электровоза, позволили значительно улучшить, по сравнению с заменяемым локомотивом ВЛ80, технико-экономические показатели и потребительские свойства машины. Конструкторам удалось заметно повысить безопасность движения и облегчить условия труда локомотивных бригад, снизить удельные энергозатраты на перевозки, улучшить использование сцепного веса. С 2019 года «Ермаки» выпускаются с поосным регулированием силы тяги.

За время, прошедшее с момента выпуска первого электровоза 2ЭС5К, НЭВЗ значительно расширил модельный ряд локомотивов. «Ермаки» в двух-, трех- и четырехсекционном исполнении — самые активные участники тяжеловесного движения Восточного полигона России. Они составляют основу приписного парка 12 локомотивных депо 7 дирекций тяги РЖД. Главные их преимущества — способность работать на участках со сложным рельефом с тяжелыми грузовыми поездами.

На сегодняшний день «Ермаки» разной составности — самая массовая выпускаемая серия отечественных грузовых электровозов. Помимо России, электровозы этой серии работают также на Украине и в Узбекистане.

Суммарный пробег локомотивов семейства «Ермак» с начала эксплуатации составляет более 3,209 млрд км. То есть «Ермаки» условно объехали земной шар по экватору свыше 80 тысяч раз, или «совершили» 4175 рейсов по маршруту Земля-Луна-Земля.

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