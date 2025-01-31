НЭВЗ изготовил 42 электровоза для СКЖД

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В 2024 году 38 магистральных грузовых электровозов серии 2ЭС5К «Ермак» и 4 магистральных грузовых электровоза серии 2ЭС5С «Атаман» отправились в эксплуатационное локомотивное депо Тимашевская.

На сегодняшний день «Ермаки» разной составности — самая массовая выпускаемая серия отечественных грузовых электровозов. Эти локомотивы трудятся на Забайкальской, Красноярской, Восточно-Сибирской, Октябрьской, Дальневосточной, Южно-Уральской, Горьковской железных дорогах и составляют основу приписного парка 12 локомотивных депо.

2ЭС5С «Атаман» — грузовой электровоз переменного тока пятого поколения, созданный для вождения грузовых поездов повышенной массы в сложных горно-климатических условиях.

Ключевые компоненты машины, такие как тяговый преобразователь, вспомогательный привод, тяговые электродвигатели, тяговый трансформатор и компрессорное оборудование, тележки и оборудование системы управления российского производства.

Всего в 2024 году на НЭВЗе изготовлено 205 электровозов — грузовых, пассажирских и промышленных.

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