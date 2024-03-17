Вагоноремонтная компания ОМК открыла два новых сервисных центра по ремонту кассетных подшипников

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Вагоноремонтная компания «ОМК Стальной путь» открыла два новых сертифицированных сервисных центра по восстановительному ремонту кассетных подшипников для инновационных вагонов. Один центр запустили в депо «Кемь» (Карелия), он стал первым сервисным центром компании в Северо-Западном регионе, второй — в депо «Черемхово» (Иркутская область), чтобы увеличить мощности компании по ремонту в Восточной Сибири и обеспечить повышенный спрос в этом регионе.

Оба центра получили свидетельства от Федерального агентства железнодорожного транспорта. Ежегодно там смогут ремонтировать до 12 тысяч подшипников.

Сейчас в компании «ОМК Стальной путь» действует сеть из восьми сервисных центров по ремонту кассетных подшипников, которые расположены от Дальнего Востока до Северо-Западного федерального округа. В ближайшей перспективе компания планирует расширить мощности по ремонту подшипников на Восточном полигоне, открыв центр в депо «Ужур».

"Благодаря открытию сервисных центров на базе вагонных ремонтных депо, имеющих в составе вагоноколесные мастерские, собственники получают полную комплексную услугу по ремонту инновационных вагонов, включая ремонт кассетных подшипников. Это позволяет ремонтировать вагоны в более сжатые сроки. За счет проведения восстановительного ремонта подшипников нет необходимости заменять их на новые. Не нужно накапливать их и хранить для отправки в сервисный центр. Все это существенно экономит расходы оператора на ремонте каждого вагона", — отметил управляющий директор «ОМК Стальной путь» Роман Кунаков.

В составе компании «ОМК Стальной путь» работают восемь сервисных центров по ремонту кассетных подшипников: на базе депо «Белогорск» (Амурская область), «Болотная» (Новосибирская область), «Черемхово», «Вихоревка» (Иркутская область), «Гороблагодатская» (Свердловская область), «Курган» (Курганская область), «Сасово» (Рязанская область) и «Кемь» (Карелия).

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