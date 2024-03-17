Вагоноремонтная компания ОМК открыла два новых сервисных центра по ремонту кассетных подшипников
Вагоноремонтная компания «ОМК Стальной путь» открыла два новых сертифицированных сервисных центра по восстановительному ремонту кассетных подшипников для инновационных вагонов. Один центр запустили в депо «Кемь» (Карелия), он стал первым сервисным центром компании в Северо-Западном регионе, второй — в депо «Черемхово» (Иркутская область), чтобы увеличить мощности компании по ремонту в Восточной Сибири и обеспечить повышенный спрос в этом регионе.
Оба центра получили свидетельства от Федерального агентства железнодорожного транспорта. Ежегодно там смогут ремонтировать до 12 тысяч подшипников.
Сейчас в компании «ОМК Стальной путь» действует сеть из восьми сервисных центров по ремонту кассетных подшипников, которые расположены от Дальнего Востока до Северо-Западного федерального округа. В ближайшей перспективе компания планирует расширить мощности по ремонту подшипников на Восточном полигоне, открыв центр в депо «Ужур».
"Благодаря открытию сервисных центров на базе вагонных ремонтных депо, имеющих в составе вагоноколесные мастерские, собственники получают полную комплексную услугу по ремонту инновационных вагонов, включая ремонт кассетных подшипников. Это позволяет ремонтировать вагоны в более сжатые сроки. За счет проведения восстановительного ремонта подшипников нет необходимости заменять их на новые. Не нужно накапливать их и хранить для отправки в сервисный центр. Все это существенно экономит расходы оператора на ремонте каждого вагона", — отметил управляющий директор «ОМК Стальной путь» Роман Кунаков.
В составе компании «ОМК Стальной путь» работают восемь сервисных центров по ремонту кассетных подшипников: на базе депо «Белогорск» (Амурская область), «Болотная» (Новосибирская область), «Черемхово», «Вихоревка» (Иркутская область), «Гороблагодатская» (Свердловская область), «Курган» (Курганская область), «Сасово» (Рязанская область) и «Кемь» (Карелия).
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Сергей Котенко