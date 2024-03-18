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Сегодня поезда поехали по второму пути на перегоне Удоми — Оунэ в Хабаровском крае.

Это уже второй участок на линии Комсомольск-на-Амуре — Ванино, где в этом году открыли движение.

Этот отрезок дороги проходит через хребет Сихотэ-Алинь. Здесь множество небольших горных ручьёв, которые после ливней превращаются в полноводные реки. Чтобы обезопасить инфраструктуру, обновили 15 водопропускных труб.

Чтобы расширить перегон:

уложили более 9 км пути и 12 стрелочных переводов

отсыпали почти 340 тыс. м³ земляного полотна

смонтировали около 100 км различных кабельных линий

В этом году на участке Комсомольск-на-Амуре — Ванино предстоит реконструировать ещё 30 объектов. Это позволит к началу 2025 года увеличить провозную способность линии к портам на берегу Татарского пролива с 40 до 82 млн тонн.

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