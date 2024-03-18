Свердловская магистраль открыла обновленный грузовой терминал на станции Когалым в ХМАО-Югре

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Свердловская магистраль открыла после реконструкции грузовой терминал на станции Когалым. Площадка была законсервирована 11 лет и не использовалась для грузовых операций, а сейчас будет задействована в обеспечении потребностей предприятий строительного комплекса и нефтехимической отрасли.

Благодаря вводу в эксплуатацию обновленного терминала по железной дороге будет организована бесперебойная доставка материалов, необходимых для возведения зданий и производственных объектов, строительства автомобильных дорог на территории города Когалыма и Сургутского района ХМАО-Югры.

При реконструкции инфраструктуры терминала проведен капитальный ремонт повышенного железнодорожного пути (эстакады), предназначенного для выгрузки инертных строительных грузов — щебня, гравия и песка. Возобновлена работа еще одного пути, на котором осуществляется выгрузка других видов строительных материалов: железобетонных изделий, кирпича, цемента, трубной продукции.

Для осуществления погрузочно-разгрузочных работ на станцию Когалым передислоцирована необходимая техника: фронтальный погрузчик и экскаватор-перегружатель.

Ожидается, что объем переработки грузов на станции Когалым составит порядка 200 тыс. тонн в год.

В ходе реализации проекта создано 13 новых рабочих мест, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

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