Опять завод! Побывал на очередном новом заводе компании Ростсельмаш

Друзья, этот месяц точно имени Ростсельмаш. Дончане открыли три новых завода — два в Ростове, и один в Таганроге, и, конечно, меня туда пригласили. Я побывал на новом тракторном заводе (дважды) и вот теперь еще и на заводе «Новая динамика» — это производство трансмиссий. Показываю весь производственный процесс, от начала до конца. А он тут самый полный — литьё и поковки приходят с других отечественных заводов, но все остальные операции — мехобработка, закалка, сборка, всё проводится здесь на заводе «Новая динамика».

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Приятного просмотра

Ну и если вы пропустили прошлые видео с нового тракторного завода Ростсельмаш, то вот ссылки на них:

Побывал на открытии нового завода тракторов: думаете там только шильдик приклеивают к китайским?

«Отверточная» сборка? Или полный цикл? Увидел как и из чего делают тракторы Ростсельмаш

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