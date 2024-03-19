Опять завод! Побывал на очередном новом заводе компании Ростсельмаш
Друзья, этот месяц точно имени Ростсельмаш. Дончане открыли три новых завода — два в Ростове, и один в Таганроге, и, конечно, меня туда пригласили. Я побывал на новом тракторном заводе (дважды) и вот теперь еще и на заводе «Новая динамика» — это производство трансмиссий. Показываю весь производственный процесс, от начала до конца. А он тут самый полный — литьё и поковки приходят с других отечественных заводов, но все остальные операции — мехобработка, закалка, сборка, всё проводится здесь на заводе «Новая динамика».
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Приятного просмотра
Ну и если вы пропустили прошлые видео с нового тракторного завода Ростсельмаш, то вот ссылки на них:
Побывал на открытии нового завода тракторов: думаете там только шильдик приклеивают к китайским?
«Отверточная» сборка? Или полный цикл? Увидел как и из чего делают тракторы Ростсельмаш
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