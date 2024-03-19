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Своими глазами

Опять завод! Побывал на очередном новом заводе компании Ростсельмаш

Друзья, этот месяц точно имени Ростсельмаш. Дончане открыли три новых завода — два в Ростове, и один в Таганроге, и, конечно, меня туда пригласили. Я побывал на новом тракторном заводе (дважды) и вот теперь еще и на заводе «Новая динамика» — это производство трансмиссий. Показываю весь производственный процесс, от начала до конца. А он тут самый полный — литьё и поковки приходят с других отечественных заводов, но все остальные операции — мехобработка, закалка, сборка, всё проводится здесь на заводе «Новая динамика».

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Ну и если вы пропустили прошлые видео с нового тракторного завода Ростсельмаш, то вот ссылки на них:

Побывал на открытии нового завода тракторов: думаете там только шильдик приклеивают к китайским?

«Отверточная» сборка? Или полный цикл? Увидел как и из чего делают тракторы Ростсельмаш

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  • rvk
  • 23
рсм, ростсельмаш, ростов-нв-дону, новое производство
  • Жан Ковальчук Жан Ковальчук
    20.03.2401:56:49

    Мы уже живём в одной из самых передовых и развитых стран мира.

    #1279747
    • Badassgoliath Badassgoliath
      20.03.2408:53:54

      Мы уже живём в одной из самых передовых и развитых стран мира.

      Одному моему знакомому лучше такого не говорить, потому что в ответ услышишь потоки желчи в стиле «мы страна третьего мира». Я пытался объяснить, что не бывает стран «третьего мира» с парой космодромов (тремя, если считать и Байконур, который хоть и не у нас, но который кроме нас никто не использует и который построен нами), спутниковой группировкой, ядерной триадой и атомным флотом. Но это как горохом о стенку.

      #1279759
      • Нет аватара Serguei
        20.03.2414:25:29

        Вы играете по его правилам, поэтому ваш знакомый и смеет так себя вести. А попробуйте в грамотной словесной форме дать ему в морду. Вполне возможно, у него короткие мозги, или он является «либералом», и уже забыл/не хочет вспоминать 90-е. Посмотрите, что будет. Мой опыт подсказывает, что с такими уродцами, как ваш знакомый, никакие иные методы не работают. Если вы хотите просто оставаться с ним на некоей «дружбанской» ноге, то продолжите хлебать его грязь и желчь. Он не остановится.

        Отредактировано: Serguei~14:26 20.03.24
        #1279793
        • Сергей Котенко Сергей Котенко
          20.03.2416:23:10

          Ну здесь пожалуй соглашусь. Большинство «знакомых» с удовольствием критикует нашу промышленность (порой есть за что, конечно). Но сразу теряет всякий интерес к разговору, когда начинаешь говорить о промышленности его страны.

          Играть надо на своём поле.

          #1279810
          • Нет аватара Serguei
            20.03.2417:32:19

            Мне данный сайт очень интересен и нужен. Я пописываю чисто для себя на разных сайтах, вкл. «либеральные» и западные. Так вот у меня давно есть подборка разных материалов, из которой вырисовывается неблагополучие западных обществ, некоторых секторов экономики, отдельных отраслей промышленности т.п. Концептуально, СВО нанесло «невыносимый» ущерб именно паразитарному характеру их обществ и экономики. Если бы нам давали «дешшёвые» ресурсы, то у нас всё тоже пело и плясало. Я ранее работал в одном из ведущих моск. техн. ВУЗе. Так вот, когда наши делегации ездили куда-нибудь, особенно, в США, не поверите, как волки, открыто, нагло, напористо, осаждали всех наших учёных и преподавателей, чтобы они оставались в США работать. Там в различных фондах и НКО масса нашего народу из России, Украины, Белоруссии, Казахстана… Я тут время от времени кидал свои заготовки про проблемы в их промышленности, с инженерными кадрами и неспособностью создавать современные продукты (Абрамсы уже не производят, самые молодые Абрамсы 24-25 лет, брит. Виккерс, тоже производитель танков Челенджер-2, — банкрот, лет 25 и млрд. 20 долл. вбухали в создание «новой» БМП Брэдли и закрыли тему, не выдав на-гора ни одного экземпляра, масса проблем с инженерной авиа школой, корабельным делом, закрыли несколько проектов в области автомобильной промышленности и т. д.). Если у них 80% ВВП состоит из «услуг»: рестораны, финансисты, менеджеры, брокеры, курьеры, служащие и т. п., — то о чём можно говорить? Мы серьёзно уступаем в способности «ездить по мозгам», рассказывая о наших достижениях и их проблемах. Данный сайт — тому подтверждение, практически нет подобных, особенно, на центральном ТВ, где сидят «выпускники курсов „свободной“ журналистики», типа, Эрнста с 1-го канала, который был назначен главой ещё аж в 1999 году.

            Отредактировано: Serguei~17:34 20.03.24
            #1279817
            • Нет аватара Лексур
              20.03.2418:52:08

              БМП наверное «Страйкер». Ему оружие специальное оружие хотели поставить, но так и не изобрели. Оно на шасси именно существующего «Бредли».

              #1279823
              • Sniper_78 Sniper_78
                20.03.2421:04:12

                Страйкер колёсная машина, если что)))

                #1279830
  • Нет аватара siberia2012
    20.03.2407:20:40

    а на рутюб не выкладываете? ВК?

    #1279750
    • rvk rvk
      20.03.2407:27:47

      Вк выкладываю. На рутб… пусть они в пень идут

      #1279753
  • Badassgoliath Badassgoliath
    20.03.2408:28:35

    .Показываю весь производственный процесс, от начала до конца.

    Другое дело!

    #1279757
  • Нет аватара mikr
    20.03.2412:31:15

    Отечественное станкостроение представлено только печами и вентиляцией.

    Остальное — импорт.

    Увы.

    #1279777
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      20.03.2412:51:30

      Ты, Зин, на грубость нарываешься, всё, Зин, обидеть норовишь…

      #1279779
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      20.03.2414:37:06

      mikr:

      Такого упоротого как Вы и на dzen не так просто встретить.

      Даже уже не пытаетесь аргументировать.

      Упоротый как … додумайтесь сами.

      #1279794
      • Нет аватара mikr
        20.03.2415:03:55

        Аргументация отлично показана в видеоролике.

        Приятного просмотра.

        #1279800
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      20.03.2415:36:15

      mikr:

      И почему пишите про «отечественное» ?

      Вы же не житель или гражданин России вроде?

      Отредактировано: Roman Wyrzykowski~15:36 20.03.24
      #1279804
      • Нет аватара mikr
        20.03.2416:00:47

        В России отечественным оборудованием принято называть такое оборудование, которое произведено в России. А гражданство мое в данном вопросе никакого значения не имеет.

        #1279806
        • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
          20.03.2416:22:51

          В России отечественное для граждан (или для живущих там), для других просто российское.

          #1279809
          • Нет аватара mikr
            20.03.2417:19:30

            Когда мне понадобится совет по данному вопросу,

            я непременно к Вам обращусь.

            #1279816
    • Нет аватара Лексур
      20.03.2418:47:35

      Да, Вы правы в вашей стране станкостроение именно такое.

      #1279822
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