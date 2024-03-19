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Под Новосибирском открыли роботизированный комплекс по выращиванию роз

 © ngs.ru

19 марта под Новосибирском заработал роботизированный комплекс по выращиванию горшечной розы селекции Kordana. Это первая за Уралом подобная установка, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Комплекс площадью 300 м2 открыли на площадке тепличного комбината «Новосибирский», ранее такие цветы выращивались только в Ярославле.

Роботизированный комплекс позволит осуществлять ежегодно производство 3-3,5 миллиона цветов.

Автоматика позволила заменить ручной труд 30 человек, благодаря чему стало возможным повысить квалификацию сотрудников до операторов и ускорить производственный процесс более чем на 20%.

 © ngs.ru

В тепличном комбинате внедрили торфозабивную машину и робота-расстановщика, автоматическую моющую установку с фильтрацией воды, пневматические компрессоры для работы двигательных установок производства.

Пока оборудование используется на 60% от заявленной мощности.

— В ближайшие три года на техническом комбинате «Новосибирском» будут продолжаться реконструкция и технические изменения, которые окажут влияние на весь цветочный бизнес Сибирского и Дальневосточного округа, — приводятся слова основателя ГК «Горкунов» Бориса Горкунова.

Директор тепличного комплекса «Новосибирский» Иван Сорокин уточнил, что для запуска нового направления в городе реконструировали более 2,5 гектара теплиц, обучили персонал, закупили современное оборудование и другое.

— Мы предоставляем клиентам и партнерам более качественный цветок: все кустовые розы одного роста, устойчивые к механическому воздействию и изменению условий, имеют много бутонов крупного размера, — уточнил Иван Сорокин. — В дальнейшем у нас будет выращиваться и орхидея методом клеточного уровня.

Розы из Новосибирска планируют доставлять партиями в любую точку страны.

Следующее промышленное производство, на этот раз хризантем, ГК «Горкунов» планирует запустить на Алтае.

 © minrpp.nso.ru

 © ngs.ru

 © ngs.ru

 © ngs.ru

https://minrpp....wmvof8735235909

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Источник: https://ngs.ru/text/entertainment/2...3352588/?ysclid=ltys1u2wmu401724089

тепличный комплекс, Новосибирская область, ГК "Горкунов", импортозамещение
  • Нет аватара adlik
    19.03.2423:07:36

    300 кв м? и 3-3,5 млн цветов ежегодно, это получается по 10 тыс цветов на кв м, опять чт с цифрами напутали.

    #1279741
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      19.03.2423:56:59

      Возможно. Одновременно в этом же сообщении информация о реконструкции 2,5 га теплиц.

      Пороемся.

      #1279742
  • Е.Юрий Е.Юрий
    20.03.2400:07:32

    Надо постепенно выдавливать с рынка эквадорские и голландские цветы. А если цветы из новости еше и пахучие, то вообще хорошо. Новости однозначный плюс!

    #1279743
    • Нет аватара siberia2012
      20.03.2408:02:47

      ну тут необходимы протекционистские меры, что неизбежно повлечёт за собой рост стоимости цветов и снижение спроса, но лучше так, чем вечно спонсировать Эквадор и Голландию. Даёшь сибирские цветы!

      #1279755
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