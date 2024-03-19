Под Новосибирском открыли роботизированный комплекс по выращиванию роз

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19 марта под Новосибирском заработал роботизированный комплекс по выращиванию горшечной розы селекции Kordana. Это первая за Уралом подобная установка, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Комплекс площадью 300 м2 открыли на площадке тепличного комбината «Новосибирский», ранее такие цветы выращивались только в Ярославле.

Роботизированный комплекс позволит осуществлять ежегодно производство 3-3,5 миллиона цветов.

Автоматика позволила заменить ручной труд 30 человек, благодаря чему стало возможным повысить квалификацию сотрудников до операторов и ускорить производственный процесс более чем на 20%.

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В тепличном комбинате внедрили торфозабивную машину и робота-расстановщика, автоматическую моющую установку с фильтрацией воды, пневматические компрессоры для работы двигательных установок производства.

Пока оборудование используется на 60% от заявленной мощности.

— В ближайшие три года на техническом комбинате «Новосибирском» будут продолжаться реконструкция и технические изменения, которые окажут влияние на весь цветочный бизнес Сибирского и Дальневосточного округа, — приводятся слова основателя ГК «Горкунов» Бориса Горкунова.

Директор тепличного комплекса «Новосибирский» Иван Сорокин уточнил, что для запуска нового направления в городе реконструировали более 2,5 гектара теплиц, обучили персонал, закупили современное оборудование и другое.

— Мы предоставляем клиентам и партнерам более качественный цветок: все кустовые розы одного роста, устойчивые к механическому воздействию и изменению условий, имеют много бутонов крупного размера, — уточнил Иван Сорокин. — В дальнейшем у нас будет выращиваться и орхидея методом клеточного уровня.

Розы из Новосибирска планируют доставлять партиями в любую точку страны.

Следующее промышленное производство, на этот раз хризантем, ГК «Горкунов» планирует запустить на Алтае.

© minrpp.nso.ru

© ngs.ru

© ngs.ru

© ngs.ru

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