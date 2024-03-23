Новые шары производства Северстали позволяют сократить расход мелющих тел на 11%

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«Северсталь» представила новый продукт — шары пятой группы тв/ёрдости. Данный тип мелющих тел обладает твёрдостью поверхности 56 — 61 по Роквеллу, а также объёмной твёрдостью 43 — 57. Вся продукция бренда Iconball проходит серию испытаний: тестируется твердость снаружи и внутри шара, а также его поведение в условиях, приближённых к реальной эксплуатации.

Специфика подготовки рудного сырья такова, что шары — единственное металлоизделие, которое полностью расходуется во время технологического процесса. Шары Iconball служат дольше, позволяя измельчать существенно большее количество материалов и реже догружать мелющие тела в барабан мельницы, таким образом снижая расходы на обслуживание.

«Мелющие тела являются одной их важных составляющих производственной себестоимости компаний горнорудной и других отраслей. Мы думали над тем, как повысить твёрдость шаров и их износостойкость. Проблема была в том, что при быстрой закалке металл получался хрупким. А при снижении времени закаливания материал, наоборот, становился слишком мягким. В результате, за счёт выбора химического состава стали и подбора режимов закалки удалось получить необходимую твёрдость поверхности и мягкую оптимальную твёрдость в центре шара. Такое сочетание позволило обеспечить весь комплекс свойств, которые делают наш продукт уникальным», — прокомментировал директор по техническому развитию и качеству «Северстали» Петр Мишнев.

Новые шары могут применяться при переработке железорудного сырья, угля, огнеупорных материалов, цемента, сырья для химической промышленности. «"Карельский окатыш» ежегодно добывает и перерабатывает более 35 млн тонн железной руды; производит более 11 млн тонн готовой продукции: железорудного концентрата и окатышей. Для этого нам необходимо 20 тыс. тонн мелющих шаров 5-й группы твёрдости. Переход с третьей на пятую группу твёрдости позволил сократить их расход на 11,5%. Наше предприятие постоянно работает над повышением эффективности производственного процесса, в том числе за счет освоения новых продуктов и технологий", — сказал генеральный директор компании «Карельский окатыш» Максим Воробьев.

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