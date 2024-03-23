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Российские проекты за рубежом

ЕвроХим запустил завод по выпуску фосфатных удобрений в Бразилии

 © neftegaz.ru

«ЕвроХим» ввёл в эксплуатацию новое предприятие по производству фосфорных удобрений в г. Серра-ду-Салитри в шт. Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии.

Мощность Mineroindustrial Complexo de Serra do Salitre составляет 1 млн т/год, с его запуском общие мощности ЕвроХима по производству фосфатных удобрений достигли 6 млн тонн в год.

Построенный комплекс объединяет всю производственную цепочку — от добычи фосфата до производства гранулированных удобрений.

Помимо фосфорных удобрений завод будет производить 1 млн т/год серной кислоты и 240 тыс. т/год фосфорной кислоты — побочных продуктов, используемых в процессе производства самого удобрения.

Предприятие оснащено полностью закрытым водным контуром с низким расходом воды и системой производства энергии за счёт использования собственного пара, способной генерировать 40% энергии всего комплекса.

На новый завод будет приходиться 15% производимых в стране фосфорных удобрений в Бразилии.

Вся продукция комплекса будет направлена на внутренний рынок Бразилии, чтобы поддержать производительность сельского хозяйства и укрепить продовольственную безопасность.

Объем инвестиций в бразильский проект ЕвроХим оценивает в сумму около 1 млрд долл. США.

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Источник: https://neftegaz.ru/news/Oborudovan...ku-fosfatnykh-udobreniy-v-brazilii/

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"ЕвроХим", Бразилия
  • Нет аватара termometrix
    23.03.2418:45:13

    Имея необходимое оборудование и необходимые средства, Бразилия способна прокормить весь остальной мир.

    #1279979
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    23.03.2419:08:14

    Но там нужно учитывать проблемы с почвами и к тому же глобальное потепление. Природа там достаточно чувстаительная.

    #1279983
  • Chetnik Chetnik
    23.03.2423:09:37

    Какой ЕвроХим? Это как? Имя тут менять надо.

    #1279990
  • Нет аватара nabludatel71
    23.03.2423:30:54

    Неоднозначное у меня отношение к «Еврохиму», слишком они международные. Штаб-квартира в Швейцарии. Долгое повышенное внимание к европейским активам: поддерживали высокую эффективность заводов в Литве (!) и Бельгии, снабжая их российским сырьём (фосфаты, аммиак, сера), хотя до 2022 г. удобрения из России просто шли в Европу безо всяких ограничений (а после 2022 г. швейцарская прописка не слишком-то помогла). Теперь вот проект в Бразилии, который скорее заместит часть импорта из России, нежели отобьёт кусок у США, Китая или арабов на местном рынке. С учётом позиционирования компании даже в имиджевом плане России тут мало что перепадает.

    #1279991
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