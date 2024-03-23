ЕвроХим запустил завод по выпуску фосфатных удобрений в Бразилии

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«ЕвроХим» ввёл в эксплуатацию новое предприятие по производству фосфорных удобрений в г. Серра-ду-Салитри в шт. Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии.

Мощность Mineroindustrial Complexo de Serra do Salitre составляет 1 млн т/год, с его запуском общие мощности ЕвроХима по производству фосфатных удобрений достигли 6 млн тонн в год.

Построенный комплекс объединяет всю производственную цепочку — от добычи фосфата до производства гранулированных удобрений.

Помимо фосфорных удобрений завод будет производить 1 млн т/год серной кислоты и 240 тыс. т/год фосфорной кислоты — побочных продуктов, используемых в процессе производства самого удобрения.

Предприятие оснащено полностью закрытым водным контуром с низким расходом воды и системой производства энергии за счёт использования собственного пара, способной генерировать 40% энергии всего комплекса.

На новый завод будет приходиться 15% производимых в стране фосфорных удобрений в Бразилии.

Вся продукция комплекса будет направлена на внутренний рынок Бразилии, чтобы поддержать производительность сельского хозяйства и укрепить продовольственную безопасность.

Объем инвестиций в бразильский проект ЕвроХим оценивает в сумму около 1 млрд долл. США.

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