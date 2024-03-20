На 50% обновлен парк технологического оборудования завода «Тверской экскаватор»

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Планируемый рост производительности труда на машиностроительном предприятии по итогам модернизации должен достичь 30%

Расчетные высокие показатели производительности труда, а также точность обработки деталей обеспечат, в том числе, современные установки лазерного раскроя листа с числовым программным управлением (ЧПУ). Скорость операций новых ЧПУ сэкономит и время на реализацию проектов: сократится путь от конструкторской идеи до массового выпуска моделей. Переоснащение в большей степени затронуло заготовительный и механообрабатывающий цеха.

«Обновление нашего станочного парка является важным шагом на пути к созданию высокотехнологичного производства, которое будет соответствовать всем мировым стандартам качества и экологической безопасности. Мы ожидаем, что после модернизации производительность труда увеличится на 20% - 30%, а сроки выполнения среднего заказа сократятся на 15% - 20% в зависимости от сложности и общего объема работ», -- отметил генеральный директор компании UMG Игорь Кульган.

Техническое переоснащение и использование современных технологий позволит существенно снизить затраты на производство. Выпускаемая продукция станет более качественной и конкурентоспособной. Ожидается, что изменения приведут к расширению ассортимента и запуску новых серий строительно-дорожной и специальной техники, а также повысят оперативность внедрения инновационных предложений.

Замена старых станков и модернизация производственного процесса прошла в рамках принятой в машиностроительном холдинге Стратегии по повышению качества и эффективности выпускаемой продукции. Закупка станочного оборудования проинвестирована собственником завода -- компанией UMG (ООО «СДМ»).

Проведение реконструкции или капитального ремонта по восстановлению прежнего станочного парка было признано экономически нецелесообразным: затраты могли достичь 60%-70% изначальной стоимости технологического комплекса, а замена экономически оправдана. Инвестиции окупятся в течение 5 лет.

Для действующего персонала на заводе организовано дополнительное обучение с практикой работы на новых ЧПУ, также запланировано объявление рабочих вакансий для специалистов.

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