Новый российский бульдозер D20H запущен в производство

© geekko.co

На предприятии «Челябинские строительно-дорожные машины» (марка UMG) разработан и запущен в производство новый российский бульдозер D20H. Он относится к 12-му тяговому классу и имеет эксплуатационную массу до 20,7 тонн (20,25 т без системы ROPS), способен эффективно работать на грунтах 1-3 категории, а с рыхлительным оборудованием — и на 4-й категории.

«Сердцем» машины является современный российский двигатель ЯМЗ-536 мощностью 162 кВт (220 л.с.), развивающий максимальный крутящий момент 1065 Н·м (109 кгс·м) и работающий в паре с автоматической гидростатической трансмиссией.

© geekko.co

© geekko.co

© geekko.co

© geekko.co

Новый бульдозер характеризуют маневренность, современные технические решения и увеличенная производительность, достигнутая за счет отвала с большим объемом формирующейся призмы волочения. Об этом представители предприятия разработчика рассказали во время выставки ИННОПРОМ-2025, прошедшей в июле 2025 года в Екатеринбурге. Там же был представлен один из образцов D20H.

Бульдозер обладает максимальным тяговым усилием 300 кН и скоростью движения вперед/назад до 11,5 км/ч. Параметры трактора, включая тягово-скоростные, гибко настраиваются под конкретные условия и требования заказчика путем подбора сочетаний гидромоторов и бортовых редукторов. Для адаптации к различным грунтам и снижения удельного давления при сохранении тягового усилия предусмотрена установка гусениц шириной 500, 560, 610 или 660 мм без изменения стандартной колеи (1880 мм).

D20H оснащен электронным щитком приборов с функцией голосового предупреждения об ошибках оператора и неисправностях, а также системой электронной регистрации ошибок («черный ящик»).

Защита моторно-трансмиссионной установки усилена центральной балкой по продольной оси рамы и V-образным днищем. Применение съемной системы ROPS позволяет уменьшить массу трактора на 450 кг (до 20,25 т), снижая расход топлива и нагрузку на узлы.

Габаритные размеры бульдозера D20H составляют 6850 мм в длину (с опущенным отвалом и поднятым рыхлителем) при ширине 3450 мм и высоте 3250 мм (как с ROPS, так и без нее), а ширина по гусеницам не превышает 2440 мм. Объем топливного бака — 380 литров.

Эта отечественная машина на гусеничной базе предназначена для выполнения широкого спектра дорожных, гидротехнических, нефтегазовых, промышленных и мелиоративных работ.

https://umg-sdm...y/d20h-buldozer

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