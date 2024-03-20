В Омске открыли новый корпус ОмГУ

© omskportal.ru

Главный учебный корпус классического университета получил постоянную прописку в новом 12-этажном здании в центре города.

На 22 тысячах квадратных метров площади нового здания расположатся юридический факультет, Центр делового образования, ректорат, учёный совет и приёмная комиссия ведущего вуза региона. Место нашлось не только административным помещениям, учебным аудиториям, библиотеке. В новом корпусе будут работать также музей археологии и этнографии, центр Ф.М. Достоевского, музей истории учреждения высшего образования.

Для организации учебного процесса, в том числе по программам дополнительного профессионального образования, всем необходимым оснащены 2 лекционных зала на 220 мест, учебные аудитории, 2 лингафонных кабинета, мультимедийная аудитория, 3 компьютерных класса, учебный зал судебных заседаний. На первом этаже оборудованы гардеробные и столовая на 400 мест.

Ректор университета Сергей Замятин провёл для почётных гостей экскурсию по новому главному корпусу вуза. 31 марта в его стенах пройдёт День открытых дверей для студентов и горожан. Сегодня в ОмГУ обучаются более 7 тысяч студентов, работают 90 докторов, свыше 300 кандидатов наук. Ученые ОмГУ пользуются признанием на российском и международном уровнях, регулярно становятся победителями престижных конкурсов на получение грантов. Инновационную инфраструктуру нового корпуса планируется использовать для создания при вузе предприятий наукоемкого бизнеса и центра прикладных исследований в различных областях науки.

© omskportal.ru

© omskportal.ru

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