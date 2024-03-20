Российские школьники заняли первое место на Международной олимпиаде по математике в Румынии
Российская сборная школьников завоевала четыре золотые медали и первое место на XV международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics.
«Все четыре российских школьника, участвовавших в XV международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics, завоевали золотые медали в индивидуальном зачете. Конкурсные испытания ребята проходили дистанционно в образовательном центре «Сириус», — заявили в «Сириус».
Члены российской сборной:
Ратибор Коптилин, Специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного университета, Новосибирск;
Церен Французов, Президентский физико-математический лицей № 239, Санкт-Петербург;
Иван Часовских, школа № 14, Химки, Московская область.Абсолютный чемпион олимпиады и первое место в индивидуальном зачете;
Михаил Югов, Президентский физико-математический лицей № 239, Санкт-Петербург.
Российской командой руководили учитель математики Президентского физико-математического лицея № 239 Кирилл Сухов и доцент кафедры высшей математики МФТИ Павел Кожевников.
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