ТМХ начал поставки новых газопоршневых агрегатов 1-9ГМГ

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ТМХ начал поставки потребителям новых газопоршневых агрегатов 1-9ГМГ. На вопросы о том, как в Трансмашхолдинге обстоят дела с развитием энергетического направления, отвечает заместитель генерального директора компании «ТМХ Энергетические решения» по продуктовой группе «Дизельные и газопоршневые машины» Дмитрий Сергеевич Мирный.

Каковы основные технические преимущества новых агрегатов? Каков мощностной диапазон агрегатов и электростанций на их базе, которые предлагают «ТМХ Энергетические решения»? Какое топливо они используют?

Созданная конструкторами Инжинирингового центра двигателестроения ТМХ газопоршневая установка — это продукт, который полностью базируется на отечественной технологической базе. Она представляет собой прямое развитие конструкции установок с двигателями семейства Д49, которые на протяжении многих десятилетий выпускаются на Коломенском заводе, имеет до 70% унифицированных с ними компонентов. Мощность установки на клеммах генератора составляет 900 кВт в режиме постоянной мощности. В настоящее время прорабатывается увеличение единичной мощности установки до 1000-1300 кВт.

В базовом исполнении установка использует в качестве топлива природный газ. Она может также работать на попутном нефтяном газе или биогазе, но прежде чем их использовать надо проанализировать состава газовой смеси и доработать конструкцию — настроить или доработать топливную систему, а затем определить выходные характеристики агрегата.

Панель управления установки позволяет работать как параллельно с сетью, так и в островном режиме, в том числе вместе с другими генераторами.

Могут ли несколько агрегатов работать синхронно, позволяет ли это получить дополнительный экономический эффект?

Эффект от применения многоагрегатных станций, работающих синхронно, обуславливается графиком нагрузки потребления (возможностью подключать и отключать дополнительные агрегаты при повышении или снижении нагрузки) и обеспечением надежности энергоснабжения потребителя.

В каких форматах могут использоваться агрегаты 1-9ГМГ? Только в составе стационарных электростанций или также и блочно-транспортабельных?

Конструкторские разработки, применённые при изготовлении установки, позволяют устанавливать агрегаты как в здании, так и контейнерном исполнении полной заводской готовности.

На каких объектах рационально использование этого оборудования?

Наибольшая эффективность от использования газопоршневых установок получается при одновременной выработке электрической и тепловой энергии. Таким образом срок окупаемости проекта снижается вследствие разделения затрат. В целом можно говорить о том, что наши ГПА целесообразно использовать для обеспечения электро- и тепловой энергией как отдаленных площадок, не имеющих доступа к магистральным энергосетям, так и тех объектов, где собственная генерация имеет экономическую целесообразность из-за соотношения стоимости электроэнергии и газа.

В течение какого срока после размещения заказа осуществляется поставка, монтаж и пуск оборудования?

Изготовление установки в стандартной спецификации составляет до 6 месяцев в зависимости от загрузки производства при размещении заказа. При необходимости размещения установки в блочно-транспортабельном исполнении, срок увеличивается на время, необходимое для пакетирования. Монтаж и пусконаладочные работы на объекте занимают до 1 месяца.

Какие компании являются партнерами «ТМХ Энергетических решений» при создании агрегатов и электростанций? Используются ли в конструкции импортные элементы, оборудование из недружественных стран?

Все основные компоненты установки (блок цилиндров, цилиндро-поршневая группа, коленчатый и распределительные валы, поддизельные рамы, топливная аппаратура и т. д. ) производятся на предприятиях, принадлежащих группе компаний ТМХ. Отдельные узлы (такие как турбокомпрессоры, масляные и топливные фильтры, системы контроля и управления двигателем) закупаются у квалифицированных российских поставщиков. В целом стратегия группы ТМХ предполагает полный переход на отечественные комплектующие для обеспечения технологического суверенитета и устойчивости производства в условиях санкционного давления недружественных стран.

Как осуществляется монтаж и подконтрольная эксплуатация оборудования? Какие гарантии дает производитель, обеспечивает ли техобслуживание, плановые и неплановые ремонты оборудования, его модернизация?

Квалифицированные специалисты предприятий «ТМХ Энергетических решений» обеспечивают проведение монтажных и пусконаладочных работ в полном объёме. Гарантийный срок, устанавливаемый заводом-производителем, составляет 24 месяца с даты запуска газопоршневого агрегата в эксплуатацию, что является показателем высокой надежности установок — не все производители зарубежных аналогов могут предоставить такую гарантию, да и в целом обеспечить в текущих условиях необходимый уровень сервиса. Для поддержания работоспособности оборудования заказчику предлагается заключение договора на проведение технического обслуживания и поставку необходимых запасных частей, производимых заводом-изготовителем установки. Специалисты ремонтных бригад имеют опыт выполнения при необходимости аварийных ремонтов оборудования на площадке заказчика с оперативных вводом оборудования в строй.

Параметры работы установок в эксплуатации, внеплановые простои, неисправности выявленные в ходе проведения технического обслуживания тщательно анализируются специалистами сервисной службы и конструкторами для совершенствования конструкции и улучшения потребительских характеристик газопоршневых агрегатов. По мере внесения новых технических решений в конструкцию установки, они будут внедряться в эксплуатируемые газопоршневые агрегаты по согласованию с заказчиками.

Первые два опытных агрегата в настоящее время эксплуатируются в составе газопоршневых электростанций ЭГПК-9 на территории Коломенского завода. Как они себя показали в реальной эксплуатации?

Эти установки, которые реализованы в блочно-модульном исполнении с системой утилизации тепла, прошли необходимые испытания и подключены к сети энергоснабжения завода. Расчётная себестоимость вырабатываемой электроэнергии ниже доступного сетевого тарифа, однако для подтверждения расчетов и полученных первичных данных необходим более длительный период эксплуатации.

В каких направлениях будет происходить дальнейшее совершенствование конструкции агрегатов?

Помимо совершенствования и улучшения эксплуатационных характеристик существующих агрегатов, планируется создание новых образцов газопоршневых установок с увеличением единичной мощности до 2000-2200 кВт и использованием форкамерной системы зажигания. Спрос на такие агрегаты уже подтвердил ряд крупных заказчиков.

В дальнейшем планируется конвертация высокомощных дизельных двигателей нового семейства для использования газового топлива с созданием газопоршневого агрегата единичной мощностью до 4000 кВт.

В целом можно говорить о том, что мы планируем полностью занять ниши на рынке распределенной энергетики, высвободившиеся после ухода из России производителей подобного оборудования из недружественных стран.

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