«Микрон» благодаря займу ФРП запустил линии по сборке микросхем и выпуску чип-модулей

Крупнейший российский производитель микроэлектроники «Микрон» (входит в ГК «Элемент») запустил на своей площадке в особой экономической зоне «Технополис Москва» линию сборки микросхем в пластиковые корпуса, а также дополнительную линию по выпуску чип-модулей для банковских карт, электронных документов и сим-карт.

Общие инвестиции в развитие производства составили 1,35 млрд рублей. Из них 1,08 млрд рублей в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) на приобретение 61 единицы высокотехнологичного оборудования. В качестве обеспечения предоставлено поручительство ВЭБ.РФ.

«Завод „Микрон“ запустил первую сборочную линию по выпуску новой для себя продукции — микросхем в пластиковом корпусе. Производство налажено в формате полного цикла: от изготовления кристаллов интегральных схем до корпусирования. Благодаря этому российские производители электроники получат стабильные поставки чипов, не зависящие от импорта, и смогут повысить локализацию своих изделий. Фонд развития промышленности финансирует высокотехнологичные и импортозамещающие проекты, поэтому предоставил предприятию более 1 млрд рублей в виде льготного займа. Общие инвестиции составили 1,35 млрд рублей. Отмечу, что проект „Микрона“ стал 800-м в общем списке открытых при финансировании ФРП производств», — рассказал директор ФРП Роман Петруца.

«Поддержка развития отечественной микроэлектроники является важным направлением деятельности корпорации развития. Проект, начатый около полутора лет назад, несмотря на серьезные вызовы, запущен. Впереди главная фаза — производство продукции! Вместе будем работать над общим успехом!», — отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян.

«Проект реализован при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) и ВЭБ.РФ и является важным этапом развития производства для обеспечения задач технологического суверенитета в части контроля критически важных сквозных технологий. Среди первых заказчиков — производители автопрома, радиоэлектронной аппаратуры и интеллектуальных приборов учета», — сообщила генеральный директор АО «Микрон» Гульнара Хасьянова.

Новое производство по сборке в пластик позволит выпускать до 18 млн корпусированных микросхем в год. Среди них первый полностью отечественный микроконтроллер с ядром на открытой архитектуре RISC-V MIK32 «Амур», а также микросхемы управления питанием, транзисторы, стабилизаторы, усилители и другие электронные компоненты.

Микросхемы в пластиковых корпусах широко применяются в бытовой и промышленной электронике, например, в телекоммуникационном оборудовании, автоэлектронике, аппаратуре для интернета вещей и умного дома, счетчиках электроэнергии, автоматике, робототехнике, медицинской технике и измерительных приборах.

Новая линия чип-модулей позволит увеличить мощности «Микрона» по выпуску этой продукции вдвое — до 56 млн штук в год. Они используются при производстве банковских карт «Мир», загранпаспортов, средств криптографической защиты информации, а также сим-карт. Ключевыми заказчиками выступают производители банковских карт «Мир», токенов и «Гознак».

На «Микроне» реализован полный цикл изготовления микросхем и чип-модулей — от кристаллов интегральных схем до корпусирования изделий.

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