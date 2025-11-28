В Омске на площадке предприятия «Омский каучук», входящего в ГК «Титан», запущено новое производство низкомолекулярного высокореакционного полиизобутилена (ПИБ). После выхода на проектную мощность предприятие будет выпускать до 10 тысяч тонн этой продукции в год.

Общий объем инвестиций в проект составил 2,5 млрд рублей. Из них 950 млн рублей — это льготный заем, предоставленный федеральным Фондом развития промышленности (ФРП) специально на приобретение высокотехнологичного оборудования.

Полиизобутилен является ключевым компонентом для целого ряда отраслей. Он используется в производстве смазочных материалов, включая авиационные, клеев, герметиков, уплотнителей и электроизоляционных изделий. Также ПИБ применяется в косметике и средствах личной гигиены, а кроме того — при получении эмульгаторов для взрывчатых веществ, используемых в геологоразведке и горнодобыче.

Как рассказали в ФРП, до настоящего момента более 90% низкомолекулярного полиизобутилена на российском рынке импортировалось. Запуск производства на «Омском каучуке» позволит устранить зависимость России от иностранных поставок и обеспечить практически все потребности внутреннего рынка. Локализация производства составляет 100%, используется исключительно отечественное сырье.

Для организации нового производства предприятие закупило свыше 100 единиц технологического оборудования, организовало новую систему оборотного водоснабжения и провело техническое перевооружение азотно-кислородной станции. В основе процесса лежит полностью отечественная, запатентованная компанией технология выпуска ПИБ.

Среди важных потребительских свойств полиизобутилена — высокая устойчивость к действию кислорода, озона, растворов кислот, щелочей и солей, а также сильных окислителей. Продукт демонстрирует отличные показатели термической стабильности, термостойкости, эластичности в широком диапазоне температур, непроницаемости для газов и обладает хорошей совместимостью с органическими веществами, такими как воск, смола, асфальт и резина.