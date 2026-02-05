Группа компаний «ДМ Технолоджис» в Ульяновске перешла от опытного к серийному производству токарных станков с числовым программным управлением (ЧПУ) собственной разработки — Cobalt T2. На новую линию по механической обработке и шлифовке станин было инвестировано более 130 миллионов рублей, из которых 104 миллиона — льготный заём Фонда развития промышленности (ФРП).

После выхода на полную мощность предприятие планирует выпускать до 100 таких станков в год. Cobalt T2 работает на отечественном программном обеспечении, а большинство его комплектующих, включая кабину, корпус электрошкафа и гидростанцию, производятся российскими предприятиями, уточнили в ФРП.

В перспективе компания планирует расширить линейку: в 2027 году ожидается запуск производства пятикоординатного фрезерного центра Cobalt А7. Станки серии Cobalt предназначены для автомобилестроения, авиационной, медицинской и пищевой промышленности, а также для АПК и нефтегазовой отрасли. Потенциальными покупателями выступают предприятия России, Беларуси и Казахстана.