В Елабуге (Республика Татарстан) на местном аккумуляторном заводе запущено серийное производство современных свинцово-кислотных аккумуляторов по технологии EFB. Мощности предприятия позволяют выпускать до 80 тысяч таких батарей в год для легкового и грузового транспорта.

Проект реализован с общим объёмом инвестиций около 157 млн рублей. Значительную часть финансирования составил льготный заём по программе «Проекты развития», предоставленный федеральным Фондом развития промышленности и Инвестиционно-венчурным фондом Татарстана.

Технология EFB (Enhanced Flooded Battery) предполагает использование жидкого электролита и представляет собой усовершенствованную версию классических батарей. По данным производителя, такие аккумуляторы обладают повышенной ёмкостью, на 45% быстрее принимают заряд и более устойчивы к циклическим разрядам. Они рассчитаны на использование в транспортных средствах с большим количеством электроники, включая автомобили «КАМАЗ», а также могут служить резервными источниками питания на промышленных объектах.

«Помимо классических свинцово-кислотных аккумуляторов в нашей линейке есть инновационные батареи для более современных моделей грузовых и легковых автомобилей. Кроме того, на предприятии применяют специальную схему защиты батареи от короткого замыкания и уникальную рецептуру пасты, что позволяет использовать аккумуляторы при температурах до -30°С без снижения стартерных и емкостных характеристик», - рассказал директор ООО «Елабужский аккумуляторный завод» Марат Байкиев.

В настоящее время, по оценкам предприятия, около 80% российского рынка EFB-аккумуляторов занимает импортная продукция. Новое производство, выйдя на полную мощность, планирует занять до 8% этого сегмента. Продукция полностью локализована и изготавливается из отечественного сырья. Поставки осуществляются как на внутренний рынок через дилерскую сеть, так и в ряд стран СНГ, рассказали в ФРП.