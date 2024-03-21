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Производство

Построить завод легко. Сложнее решиться на это

Последний месяц для нашей промышленности прошел под именем «Ростсельмаш». 14 февраля был запущен новый завод сельскохозяйственной техники в Таганроге, потом 21 февраля был запущен завод «Новая динамика» по производству трансмиссий в Ростове-на-Дону, а уже 5 марта — венец всему — открытие нового тракторного завода «Ростсельмаш».

Новый тракторный завод РостсельмашНовый тракторный завод Ростсельмаш © Роман Ковригин/Сделано у нас

Но за мишурой торжественных речей и перерезаний лент стоит то, о чем обычно не задумываешься на таких мероприятиях. И я сейчас говорю не только и не столько про сложную и ответственную работу по проектированию и строительству таких заводов. Это тоже важно, но, мне кажется, намного сложнее всегда принять то самое последнее и окончательное решение, поставить ту самую главную подпись, означающую: «Будем строить».

Новый тракторный завод Ростсельмаш. Сборка трактора 2000 серии.Новый тракторный завод Ростсельмаш. Сборка трактора 2000 серии. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Мы в «Сделано у нас» в своих репортажах обычно не уделяем внимания вот этой части процесса, этой самой важной стадии принятия решения. И многим читателям может казаться, что всё просто: ну чего тут сложного — построить завод? Были бы деньги! А когда деньги есть, то просто бери и строй.

Но это так не работает. Та самая «последняя подпись» она ставится не по прихоти начальства, а после тщательного анализа экономики. Построить завод несложно, куда сложнее понять: кто, зачем и в каких количествах будет покупать его продукцию. Причем не только здесь и сейчас, а всегда. Ведь завод строится как минимум на десятилетия, а значит, должна быть уверенность, что продукция этого завода будет иметь спрос все эти десятилетия.

Новый тракторный завод Ростсельмаш. Конвейер.Новый тракторный завод Ростсельмаш. Конвейер. © Роман Ковригин/Сделано у нас

А если еще вспомнить, что мы живем в России… Нет, только не подумайте, это не огульная критика по известным стереотипам кухонного политического дискурса, а лишь констатация факта того, что наша страна в любом случае всегда и по определению будет подвергаться как внешнему, так и, чего уж греха таить, внутреннему давлению. Мы никогда, по понятным причинам, не будем стабильной Швейцарией или мало кому интересной Финляндией. Поэтому инвестиции в производство в России — это в любом случае всегда в той или иной степени риск нарваться на очередные изменения правил игры.

Об этом кратко, но ёмко рассказала Алла Елизарова, директор ассоциации «Росспецмаш» в своем интервью. Оно и натолкнуло меня на эти мысли: что мы как-то легкомысленно воспринимаем новости об открытии очередных заводов. Что мало думаем о том, чего стоило принять решение об их строительстве.

Экономическая политика должна реализовываться таким образом, чтобы инвестировать в развитие обрабатывающего сектора промышленности, в новые технологии, в науку было выгодно. Налоговая политика должна носить стимулирующий, а не сугубо фискальный характер. Важно защищать свой рынок и своих производителей. И, конечно, практически невозможно представить динамично растущую промышленность без доступных кредитов и энергоресурсов. Россия получит намного больше, когда мы будем экспортировать не сырьё, а продукты его глубокой переработки, произведённые внутри страны на современных предприятиях. — рассказывает Алла Елизарова

И когда это читаешь, задумываешься, что не так-то и просто эти нюансы понять. Ну, например: как понять, стимулирует ли государство инвестиции в производство? С одной стороны да, например, есть же Фонд развития промышленности (ФРП), который, кстати, инвестировал и в новые заводы Ростсельмаша. И он выдает льготные деньги под 1-3%. Стимуляция? Да. Но с другой стороны — высокая ставка рефинансирования предполагает дорогие кредиты, стоимость которых никак не стимулируют инвестирование.

Новая Динамика — новый завод РСМНовая Динамика — новый завод РСМ © Роман Ковригин/Сделано у нас

Или, например, падение доходов аграриев из-за высокого урожая. С одной стороны, на этот случай у государства есть такой механизм, как зерновые интервенции. Но достаточно ли эффективно государство им пользуется? Тут тоже дилемма: низкие цены — плохо аграриям, нет денег у аграриев — они покупают меньше техники, а значит, уже страдают сельхозмашиностроители. Но и высокие цены тоже плохо, они провоцируют инфляцию, а значит, снова тянут вверх ключевую ставку. И государственным регуляторам приходится балансировать, находя золотую середину, и не факт, что это получается хорошо.

Понимаете, сколько нюансов скрыто за этими фанфарами в честь открытия новых производств? Как много всего стоит между пером в руке руководителя и его подписью под приказом о начале строительства нового завода?

С другой стороны, раз заводы построены, раз каждый месяц открываются десятки новых производств, значит, чаша весов все-таки перевешивает в сторону позитива, значит, несмотря на сомнения, бизнес все же скорее доверяет государству, чем нет. Даже если бизнес говорит о проблемах, о каких-то ошибках государства, то он все же верит, что ему удастся достучаться, удастся убедить, что государство слышит, слушает и оно на его стороне.

Коробки передач для тракторов Ростсельмаш — продукция завода Новая ДинамикаКоробки передач для тракторов Ростсельмаш — продукция завода Новая Динамика © Роман Ковригин/Сделано у нас

И когда вы начинаете мыслить вот так, то будто переходите на новый уровень, начинаете видеть больше, картина становится ярче и интереснее. А ответы на возникающие вопросы, становятся не так очевидны. Появляются сомнения.

Но скоро я смогу получить ответы хотя бы на часть из этих вопросов, потому что с 2 апреля проект «Сделано у нас» будет работать на площадке Московского экономического форума (МЭФ-2024), где как раз состоится тематическая сессия «Промышленность и экономический рост. Правила взаимной зависимости». На этой сессии, собственно, и будут обсуждаться вопросы, о которых я сказал выше. И я вам обязательно расскажу об итогах этой дискуссии, тем более что и мне самому теперь жуть как любопытно во всем разобраться.

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рсм, ростсельмаш, Алла Елизарова, Росспецмаш, МЭФ-2024, Московский экономический форум
  • Badassgoliath Badassgoliath
    21.03.2415:09:04

    Машиностроение и тяжёлая промышленность

    и прочие стратегические отрасли должны быть в руках государства и соответствующие заводы будут строиться тогда и там, когда и где надо. А сомневающиеся кроилы-частники пусть пирожки пекут и шлёпанцы шьют, прикидывая инвестиции.

    После разгула «эффективных менеджеров» стране требуется новая индустриализация, а они всё форумы собирают, прикидывая, как бы ещё чего стрясти с бюджета и щёки надувают от важности.

    Забрать критические отрасли у частников, национализировать их и пусть работают в прямом подчинении министерств.

    Отредактировано: Badassgoliath~15:16 21.03.24
    #1279864
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      21.03.2418:07:25

      Такой радикальный переход это путь в никуда. Например, сразу отразиться резко отрицательно на поставках для СВО.

      #1279879
      • Нет аватара termometrix
        21.03.2419:13:04

        Такой радикальный переход это путь в никуда.

        Соврешенно верно.Мы уже прошли этот путь. Когда считалось, что государство должно отвечать за все, и мы должны производить все самоизолируясь по всем направлениям от остального мира. Мы помним, что произошло и какие настроения были в народе.

        Именно в такую парадигму нас стремятся привести наши недоброжелатели или наивные друзья, чтобы блокировать любую инициативу и контакт России с остальным миром.

        Вместо гибкой командно-административной системы, которая постоянно получает обратные сигналы со стороны личной и общественной инициативы, где сочетается общонародный и личный интерес между госкорпорациями, народными предприятиями,артелями и мелкими и средними организациями, мы получим черезмерно закрытую, централизованную и неуклюжую бюрократическую систему с плохой субординацией и эфективностью.То, что предлагает наш друг-это системный тупик.

        Конечно, это мое личное мнение.

        #1279883
    • rvk rvk
      21.03.2418:13:17

      Легко такое заявлять, когда ни за что не отвечаешь.

      #1279881
    • Нет аватара termometrix
      21.03.2419:31:02

      Нужен смешанный тип экономики с хорошо развитым планированием, но не тотальное директивное планирование, как в СССР, если только мы не находимся в тотальной мировой войне.Конечно, управляющие согласно целям, задачам и рискам, стоящим перед государством, судят, в каких пропорциях должна быть государственная и частная собственность, в какой пропорции и как распределяться капитальные вложения и т. д.

      Необходимо всячески стимулировать не только государственные, но и частные долгосрочные инвестиции.Необходимо всячески стимулировать частные вложения в НИОКР, в внедрение собственных разработок и повышение наукоемкой локализации в промышленности и услугах.Необходимо стимулировать внедрение личных изобретений,разработок, а также корпоративных.

      Отредактировано: termometrix~19:37 21.03.24
      #1279884
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    21.03.2415:36:33

    Петербургский тракторный завод вложил 15 млрд рублей в производство комплектующих. Запуск цеха — осенью.

    Пока покупают мосты и др. в Китае.

    #1279866
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