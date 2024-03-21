Построить завод легко. Сложнее решиться на это

Последний месяц для нашей промышленности прошел под именем «Ростсельмаш». 14 февраля был запущен новый завод сельскохозяйственной техники в Таганроге, потом 21 февраля был запущен завод «Новая динамика» по производству трансмиссий в Ростове-на-Дону, а уже 5 марта — венец всему — открытие нового тракторного завода «Ростсельмаш».

Новый тракторный завод Ростсельмаш © Роман Ковригин/Сделано у нас

Но за мишурой торжественных речей и перерезаний лент стоит то, о чем обычно не задумываешься на таких мероприятиях. И я сейчас говорю не только и не столько про сложную и ответственную работу по проектированию и строительству таких заводов. Это тоже важно, но, мне кажется, намного сложнее всегда принять то самое последнее и окончательное решение, поставить ту самую главную подпись, означающую: «Будем строить».

Новый тракторный завод Ростсельмаш. Сборка трактора 2000 серии. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Мы в «Сделано у нас» в своих репортажах обычно не уделяем внимания вот этой части процесса, этой самой важной стадии принятия решения. И многим читателям может казаться, что всё просто: ну чего тут сложного — построить завод? Были бы деньги! А когда деньги есть, то просто бери и строй.

Но это так не работает. Та самая «последняя подпись» она ставится не по прихоти начальства, а после тщательного анализа экономики. Построить завод несложно, куда сложнее понять: кто, зачем и в каких количествах будет покупать его продукцию. Причем не только здесь и сейчас, а всегда. Ведь завод строится как минимум на десятилетия, а значит, должна быть уверенность, что продукция этого завода будет иметь спрос все эти десятилетия.

Новый тракторный завод Ростсельмаш. Конвейер. © Роман Ковригин/Сделано у нас

А если еще вспомнить, что мы живем в России… Нет, только не подумайте, это не огульная критика по известным стереотипам кухонного политического дискурса, а лишь констатация факта того, что наша страна в любом случае всегда и по определению будет подвергаться как внешнему, так и, чего уж греха таить, внутреннему давлению. Мы никогда, по понятным причинам, не будем стабильной Швейцарией или мало кому интересной Финляндией. Поэтому инвестиции в производство в России — это в любом случае всегда в той или иной степени риск нарваться на очередные изменения правил игры.

Об этом кратко, но ёмко рассказала Алла Елизарова, директор ассоциации «Росспецмаш» в своем интервью . Оно и натолкнуло меня на эти мысли: что мы как-то легкомысленно воспринимаем новости об открытии очередных заводов. Что мало думаем о том, чего стоило принять решение об их строительстве.

Экономическая политика должна реализовываться таким образом, чтобы инвестировать в развитие обрабатывающего сектора промышленности, в новые технологии, в науку было выгодно. Налоговая политика должна носить стимулирующий, а не сугубо фискальный характер. Важно защищать свой рынок и своих производителей. И, конечно, практически невозможно представить динамично растущую промышленность без доступных кредитов и энергоресурсов. Россия получит намного больше, когда мы будем экспортировать не сырьё, а продукты его глубокой переработки, произведённые внутри страны на современных предприятиях. — рассказывает Алла Елизарова

И когда это читаешь, задумываешься, что не так-то и просто эти нюансы понять. Ну, например: как понять, стимулирует ли государство инвестиции в производство? С одной стороны да, например, есть же Фонд развития промышленности (ФРП), который, кстати, инвестировал и в новые заводы Ростсельмаша. И он выдает льготные деньги под 1-3%. Стимуляция? Да. Но с другой стороны — высокая ставка рефинансирования предполагает дорогие кредиты, стоимость которых никак не стимулируют инвестирование.

Новая Динамика — новый завод РСМ © Роман Ковригин/Сделано у нас

Или, например, падение доходов аграриев из-за высокого урожая. С одной стороны, на этот случай у государства есть такой механизм, как зерновые интервенции. Но достаточно ли эффективно государство им пользуется? Тут тоже дилемма: низкие цены — плохо аграриям, нет денег у аграриев — они покупают меньше техники, а значит, уже страдают сельхозмашиностроители. Но и высокие цены тоже плохо, они провоцируют инфляцию, а значит, снова тянут вверх ключевую ставку. И государственным регуляторам приходится балансировать, находя золотую середину, и не факт, что это получается хорошо.

Понимаете, сколько нюансов скрыто за этими фанфарами в честь открытия новых производств? Как много всего стоит между пером в руке руководителя и его подписью под приказом о начале строительства нового завода?

С другой стороны, раз заводы построены, раз каждый месяц открываются десятки новых производств, значит, чаша весов все-таки перевешивает в сторону позитива, значит, несмотря на сомнения, бизнес все же скорее доверяет государству, чем нет. Даже если бизнес говорит о проблемах, о каких-то ошибках государства, то он все же верит, что ему удастся достучаться, удастся убедить, что государство слышит, слушает и оно на его стороне.

Коробки передач для тракторов Ростсельмаш — продукция завода Новая Динамика © Роман Ковригин/Сделано у нас

И когда вы начинаете мыслить вот так, то будто переходите на новый уровень, начинаете видеть больше, картина становится ярче и интереснее. А ответы на возникающие вопросы, становятся не так очевидны. Появляются сомнения.

Но скоро я смогу получить ответы хотя бы на часть из этих вопросов, потому что с 2 апреля проект «Сделано у нас» будет работать на площадке Московского экономического форума (МЭФ-2024), где как раз состоится тематическая сессия «Промышленность и экономический рост. Правила взаимной зависимости». На этой сессии, собственно, и будут обсуждаться вопросы, о которых я сказал выше. И я вам обязательно расскажу об итогах этой дискуссии, тем более что и мне самому теперь жуть как любопытно во всем разобраться.

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