В Тамбовской области начали производство беспилотных комбайнов

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В Тамбовской области на базе предприятия «Титан» приступили к выпуску беспилотных комбайнов. Инвестиционный проект реализуется совместно с белорусским заводом «Гомсельмаш».

Проект увеличит годовой объем основного производства до 600 единиц техники и позволит создать 200 рабочих мест. Общие инвестиции составят около 5 млрд рублей. Срок реализации проекта — 5 лет.

Фондом развития промышленности Тамбовской области на льготных условиях будет оказана поддержка в финансировании проекта, направленного на импортозамещение в отрасли сельскохозяйственного машиностроения.

Зерноуборочные комбайны «Титан GS-10 PRO» ориентированы на потребности хозяйств со значительными объемами уборки зерновых.

С помощью инновационной системы оптимизирован расход топлива и внедрена система мониторинга, благодаря которой улучшены логистические цепочки.

Выпускаемые комбайны будут оснащены предустановленной системой параллельного вождения, которая позволяет обеспечить ровный проход по полю, избегая пропусков и перекрытий.

Реализация проекта позволит заместить импортную сельскохозяйственную самоходную технику конкурентными образцами российского производства.

На территории данной промышленной площадки также будет создан агропромышленный кластер. Здесь планируется также наладить выпуск беспилотных летательных аппаратов, а также компонентной базы и запасных частей для сельскохозяйственной техники.

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