На Севмаше завершена масштабная модернизация гальванического цеха

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На Севмаше (входит в ОСК) завершена масштабная модернизация гальванического цеха. Мероприятия реализованы в рамках программы технического перевооружения производства, а также за счет собственных средств предприятия.

Промышленная эксплуатация участка лакокрасочных материалов начата в феврале — это последний крупный узел, где проводились ремонт и обновление мощностей. В цехе установлено новое вентиляционное оборудование, элементы которого изготовлены из специальных сортов полипропилена. Этот материал долговечен, устойчив к воздействию агрессивных паров. Планируется, что они прослужат не менее тридцати лет.

Установлено новое оснащение на открытой площадке бескамерной окраски с монтажом системы вытяжной вентиляции, три закрытых окрасочных кабины, сушильные камеры, вытяжные шкафы для сушки на воздухе. Все помещения оборудованы современной противопожарной сигнализацией, рабочие зоны разделены автоматическими противопожарными завесами. Покрытие соответствует особым требованиям безопасности: оно выполнено из антистатического материала, а медная сетка, включенная в конструкцию, подключается к системе заземления. Все поставленное оборудование произведено отечественными компаниями.

Планируется, что все реализованные мероприятия, в том числе перенос участков из старого корпуса в новый, повысят энергоэффективность производства. В рамках программы технического перевооружения производства в гальваническом цехе ранее введены в эксплуатацию прошедшие глубокую модернизацию участки ультразвуковой очистки, специального хромирования и твердого и электроизоляционного анодирования, новый участок химического никелирования.

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