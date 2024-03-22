«Калашников» показал специальную серию мотоциклов Иж

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Концерн «Калашников» анонсировал выпуск специальной партии двухколесной техники под брендом Иж. По этому случаю компания распространила затемненное промофото (тизер), на котором рядом запечатлены классический Иж-72 образца 50-х годов и новый электромотоцикл Иж-49 с дизайном в ретростиле.

Как отмечает пресс-служба концерна, предполагается выпуск реплик исторической мототехники Иж, электробайка класса cafe racer, тяжелого мотоцикла проекта «Кортеж» в исполнении для простых потребителей и новой модификации серийного электробайка Иж Пульсар.

Если спрос на эти машины окажется высоким, «Калашников» перезапустит массовый выпуск мотоциклов, следует из заявления президента компании Алана Лушникова.

Концерн «Калашников» создан в 2013-м на базе научно-производственного объединения «Ижмаш». В состав «Ижмаша» также входил завод «Ижмото», который выпускал мотоциклы с 1929 по 2008 год. Мотозавод прекратил работу по объективной причине — из-за нулевого спроса. «Калашников» возрождает производство мототехники с 2018-го.

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