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Фотофакты

«Калашников» показал специальную серию мотоциклов Иж

 © s.auto.drom.ru

Концерн «Калашников» анонсировал выпуск специальной партии двухколесной техники под брендом Иж. По этому случаю компания распространила затемненное промофото (тизер), на котором рядом запечатлены классический Иж-72 образца 50-х годов и новый электромотоцикл Иж-49 с дизайном в ретростиле.

Как отмечает пресс-служба концерна, предполагается выпуск реплик исторической мототехники Иж, электробайка класса cafe racer, тяжелого мотоцикла проекта «Кортеж» в исполнении для простых потребителей и новой модификации серийного электробайка Иж Пульсар.

Если спрос на эти машины окажется высоким, «Калашников» перезапустит массовый выпуск мотоциклов, следует из заявления президента компании Алана Лушникова.

Концерн «Калашников» создан в 2013-м на базе научно-производственного объединения «Ижмаш». В состав «Ижмаша» также входил завод «Ижмото», который выпускал мотоциклы с 1929 по 2008 год. Мотозавод прекратил работу по объективной причине — из-за нулевого спроса. «Калашников» возрождает производство мототехники с 2018-го.

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Источник: https://news.drom.ru/96537.html

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Ростех, Калашников, Иж
  • Badassgoliath Badassgoliath
    22.03.2412:25:48

    Главное чтобы не электросамокаты. С приходом весны эта саранча опять стала появляться на улицах, а точнее — на тротуарах.

    #1279924
    • Нет аватара Лексур
      22.03.2422:17:44

      Давно бы их на проезжую часть пора выдавить. Хотя тогда водители за голову хвататься будут.

      #1279960
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