11 новых автобусов поступили в муниципальные округа Тамбовской области

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Сегодня, 22 марта, в Тамбове состоялась торжественная церемония передачи 11 новых автобусов в муниципальные округа области. Новые автобусы отправятся в Уварово, Мордово, Инжавино, Ржаксу, Сосновку, Петровский и Гавриловский округа.

Стоит отметить, что транспорт не совсем обычный — над визуальным решением экстерьера автобусов поработали дизайнеры. Они создали интересные изображения множества тамбовских достопримечательностей.

Последнюю партию из 11 автобусов перевозчики приобрели в лизинг с помощью поддержки из регионального бюджета в размере 100 миллионов рублей, что составляет 85 процентов первоначальной стоимости новых автобусов. Остальные средства — более 37 миллионов рублей — выплатят сами перевозчики.

Новые автобусы позволят жителям региона комфортно добираться до областного центра и других муниципалитетов региона. Станут доступны регулярные бесперебойные рейсы и возможность пользоваться современным, оснащённым всем необходимым транспортом.

Всего в рамках федерального проекта по обновлению пассажирского транспорта для муниципалитетов Тамбовской области закупили 52 пассажирских автобуса. Новые автобусы уже вышли на маршруты в Уварове, Моршанске и Токаревском округе.

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