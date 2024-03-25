Ещё один перегон на восточном БАМе стал двухпутным

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Открыли движение по новому главному пути на перегоне 323 км — Людю на линии Комсомольск-на-Амуре — Ванино в Хабаровском крае.

Участок строителям достался непростой: железная дорога здесь огибает подножие восточного склона хребта Сихотэ-Алинь и идёт вдоль берега реки Тумнин.

Чтобы стабилизировать почвы, пришлось переработать более 1 млн м³ грунта, реконструировать 10 водопропускных труб.

Уложено 7,4 км пути и более 100 км различных кабельных коммуникаций.

Для обеспечения безопасности движения поездов вдоль горного хребта установлено 4,7 км снегоудерживающего ограждения, построены камнеулавливающие стенки и площадки.

Строительство вторых путей и комплексная модернизация линии Комсомольск-на-Амуре — Ванино позволит увеличить её провозную способность в два раза, с 40 до 82 млн тонн до конца 2024 года.

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