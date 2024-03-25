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Производство

KMZ в 2024 году запустил производство подшипников для дизельных двигателей

 © ria.ru

холдинг KMZ (Кингисеппский машзавод) приступил в 2024 году к производству биметаллических подшипников для дизельных двигателей большой мощности, которые ранее производила австрийская компания MIBA, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.Ушедшие с российского рынка австрийские поставщики MIBA ранее обеспечивали данными деталями в России практически все мощные дизели и газотурбинные установки для автопрома и предприятий ВПК. В Росатоме, в частности, данные подшипники использовались на автоматизированных дизель-генераторах аварийного обеспечения главного реактора АЭС.

«Австрийцам не удалось испортить настроение российским промышленникам и разорвать технологические цепочки. KMZ начал производство биметаллических подшипников различных конфигураций для выпускаемой нами техники, а также для сторонних заказчиков. Соответствующие подшипники скольжения устанавливаются как на дизельные двигатели большой мощности, так и на газотурбинные установки», — сказал Даниленко.

Он подчеркнул, что KMZ помимо собственного производства этих изделий имеет важное преимущество — наличие одного из крупнейших испытательных комплексов для опробования результатов работы и отработки технологии."Нам пришлось срочно организовывать участок по изготовлению вкладышей, организовывать литейное производство, закупить дополнительно станочный парк. Развитие отечественного производства в этом направлении — важный аспект независимости России от настроения поставщиков из недружественных стран", — сказал Даниленко.

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Источник: https://ria.ru/20240325/kmz-1935563405.html

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KMZ, подшипники
  • Badassgoliath Badassgoliath
    25.03.2415:17:42

    Если бы не санкции, то своего производства так и не появилось бы.

    Ну что сказать — нам плюс производство, австрийцам минус рынок целой страны.

    Они небось думали, что мы помыкаемся без их поставок, да и пойдём к ним на поклон.

    #1280041
    • Нет аватара Scooter
      25.03.2421:45:10

      Думаю, там сразу понимали, что потеряют рынок. Они скорее по указке действуют: либо терять Россию, либо весь мир.

      #1280058
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