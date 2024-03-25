KMZ в 2024 году запустил производство подшипников для дизельных двигателей

© ria.ru

холдинг KMZ (Кингисеппский машзавод) приступил в 2024 году к производству биметаллических подшипников для дизельных двигателей большой мощности, которые ранее производила австрийская компания MIBA, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.Ушедшие с российского рынка австрийские поставщики MIBA ранее обеспечивали данными деталями в России практически все мощные дизели и газотурбинные установки для автопрома и предприятий ВПК. В Росатоме , в частности, данные подшипники использовались на автоматизированных дизель-генераторах аварийного обеспечения главного реактора АЭС.

«Австрийцам не удалось испортить настроение российским промышленникам и разорвать технологические цепочки. KMZ начал производство биметаллических подшипников различных конфигураций для выпускаемой нами техники, а также для сторонних заказчиков. Соответствующие подшипники скольжения устанавливаются как на дизельные двигатели большой мощности, так и на газотурбинные установки», — сказал Даниленко.

Он подчеркнул, что KMZ помимо собственного производства этих изделий имеет важное преимущество — наличие одного из крупнейших испытательных комплексов для опробования результатов работы и отработки технологии."Нам пришлось срочно организовывать участок по изготовлению вкладышей, организовывать литейное производство, закупить дополнительно станочный парк. Развитие отечественного производства в этом направлении — важный аспект независимости России от настроения поставщиков из недружественных стран", — сказал Даниленко.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.