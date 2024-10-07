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Производство

НПО «Керамет» запустило производство подшипников скольжения с композитным покрытием.

 © frprf.ru

НПО «Керамет» организовало в Перми импортозамещающее серийное производство гидродинамических подшипников скольжения с композитным покрытием. Они используются в оборудовании для добычи нефти и газа. Ранее в Россию подобные подшипники поставляла одна компания из США, покинувшая российский рынок из-за санкций.

Инвестиции в приобретение исследовательского и технологического оборудования составили 130 млн рублей. Из них 100 млн рублей в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия» предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП).

Каждый подшипник состоит из подпятника и пяты, при их изготовлении используется композитное покрытие на основе полиэфирэфиркетона (ПЭЭК) с антифрикционными добавками. Предприятие после выхода на проектную мощность планирует выпускать до 48 тыс. подпятников и 25 тыс. пят в год.

«В 2022 году американский производитель подшипников скольжения с покрытием из полиэфирэфиркетона Waukesha Bearings из-за санкций ушел с российского рынка. Нашей команде удалось в сжатые сроки разработать и благодаря займу ФРП наладить серийное производство отечественного аналога. Пермские подшипники не только не уступают по качеству зарубежной продукции, но и в 10 раз ниже по стоимости», — рассказал исполнительный директор НПО «Керамет» Сергей Нагавкин.

Выпускаемые подшипники используются в установках электрических центробежных насосов при добыче нефти и газа, а также применяют в узлах агрегатов для энергетического машиностроения. Отечественные подшипники с покрытием на основе ПЭЭК не уступают по характеристикам импортным, а по такому параметру как отвод тепла от зоны трения — превосходят.

НПО «Керамет» планирует полностью покрыть потребность российских производителей нефтедобывающего оборудования в подшипниках скольжения с покрытием из ПЭЭК. Кроме того, предприятие планирует выйти на рынки Казахстана, Ирана и стран Ближнего Востока.

Локализация производства составляет порядка 80%. В планах компании до конца 2024 года довести этот показатель до 100%.

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Источник: https://frprf.ru/press-tsentr/novos...zvodstvo-podshipnikov-s-kompozitny/

Пермь, подшипники,
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    07.10.2414:20:31

    Вот и пресловутые подшипники приобретают российкую (перьмскую) прописку    

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~18:34 07.10.24
    #1290050
    • Badassgoliath Badassgoliath
      07.10.2415:04:09

      Вот и пресловутые подшипники приобретают россискую (перьмскую) прописку

      Дык, если ничего не делать, то ничего и не будет. А если делать — то будет!

      И это не только к подшипникам относится.

      Меня не перестают изумлять истории в стиле «такой-то импортный производитель ушёл с рынка, и мы в сжатые сроки наладили изготовление замены в разы дешевле». А до этого все сидели на попе ровно и никому это не надо было! Ну плюс хотя бы в том, что и иностранцы были уверены, что мы без них пропадём.

      #1290058
      • Нет аватара Scooter
        07.10.2420:37:38

        Badassgoliath,

        Я уверен, много кто пытался и не раз. Но когда рынок уже поделен, когда клиенты уже уверены в качестве импортного и деньги на импортный товар есть, то новичку трудно будет пробиться, тем более кредит взять.

        #1290073
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