НПО «Керамет» запустило производство подшипников скольжения с композитным покрытием.

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НПО «Керамет» организовало в Перми импортозамещающее серийное производство гидродинамических подшипников скольжения с композитным покрытием. Они используются в оборудовании для добычи нефти и газа. Ранее в Россию подобные подшипники поставляла одна компания из США, покинувшая российский рынок из-за санкций.

Инвестиции в приобретение исследовательского и технологического оборудования составили 130 млн рублей. Из них 100 млн рублей в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия » предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП).

Каждый подшипник состоит из подпятника и пяты, при их изготовлении используется композитное покрытие на основе полиэфирэфиркетона (ПЭЭК) с антифрикционными добавками. Предприятие после выхода на проектную мощность планирует выпускать до 48 тыс. подпятников и 25 тыс. пят в год.

«В 2022 году американский производитель подшипников скольжения с покрытием из полиэфирэфиркетона Waukesha Bearings из-за санкций ушел с российского рынка. Нашей команде удалось в сжатые сроки разработать и благодаря займу ФРП наладить серийное производство отечественного аналога. Пермские подшипники не только не уступают по качеству зарубежной продукции, но и в 10 раз ниже по стоимости», — рассказал исполнительный директор НПО «Керамет» Сергей Нагавкин.

Выпускаемые подшипники используются в установках электрических центробежных насосов при добыче нефти и газа, а также применяют в узлах агрегатов для энергетического машиностроения. Отечественные подшипники с покрытием на основе ПЭЭК не уступают по характеристикам импортным, а по такому параметру как отвод тепла от зоны трения — превосходят.

НПО «Керамет» планирует полностью покрыть потребность российских производителей нефтедобывающего оборудования в подшипниках скольжения с покрытием из ПЭЭК. Кроме того, предприятие планирует выйти на рынки Казахстана, Ирана и стран Ближнего Востока.

Локализация производства составляет порядка 80%. В планах компании до конца 2024 года довести этот показатель до 100%.

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