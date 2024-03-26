В челябинском микрорайоне Чурилово открыли детскую поликлинику

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До этого семьям приходилось ездить за несколько километров от дома в район ЧТЗ.

В молодом и активно растущем микрорайоне Чурилово 25 марта открыли новую поликлинику для детей. Каждый день она сможет принимать около 250 пациентов. Событие долгожданное, так как старую поликлинику, а она была единственной на все Чурилово, закрыли в марте 2023 года. После этого семьям приходилось ездить на прием к докторам за несколько километров от дома — в район ЧТЗ. Сейчас врачи находятся буквально в шаговой доступности.

Областной бюджет выделил около 50 миллионов рублей. На эти деньги выкупили помещения в жилом доме на улице 2-й Эльтонской, 30б.

Новая поликлиника небольшая по квадратным метрам, но оставляет светлое и приятное впечатление. В холле и кабинетах сделали идеальный ремонт, а стены украсили яркими и стильными картинками.

При входе в детскую поликлинику работает небольшой гардероб, где можно раздеться и надеть бахилы.

В регистратуре работают два регистратора и стоит инфомат, где можно самостоятельно узнать расписание докторов и взять талон на прием. Над инфоматом — электронное расписание.

Большая часть кабинетов занята педиатрами. Доктора будут вести прием пациентов в две смены — с 8:00 до 18:00, а также выходить к детям по вызову на дом. В поликлинике также будет работать кабинет доврачебного приема, где родители смогут оформлять справки.

В процедурном кабинете можно сдать кровь из пальца или из вены, в окошечко по соседству — сдать кал и мочу.

Также в Чурилово есть кабинет вакцинации, где будут ставить прививки, а также делать Манту и Диаскинтест.

Также в Чурилово собираются открывать отделение медицинской реабилитации на улице Конструктора Духова, 6. Пока помещение ремонтируют, чтобы оно соответствовало современным стандартам и в будущем получило лицензию.

© 1obl.ru

© 1obl.ru

© 1obl.ru

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