Бронницкая птицефабрика наращивает производство. Они возвращаются

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Несколько дней назад наткнулся на короткое сообщение:

«В 2023 г. объём производства индейки в Московской области вырос на 40% — до 8,6 тыс. т.

Такой рост обусловлен модернизацией производств, внедрением передовых технологий, а также увеличением поголовья птицы.

Основные производители индейки в регионе — ООО „Егорьевская птицефабрика“ и ООО „Бронницкая птицефабрика“. Численность индейки на этих предприятиях совокупно составляет 222 тыс. голов».

Казалось бы, ничего особенного для обычного читателя.

© muz-ramganusovskaya.edumsko.ru

Расцвет

В 80-90е годы Бронницкая птицефабрика была одной из крупнейших в Московской области.

Она начинает свою историю с 1964 года, когда вблизи пос. Рылеево Раменского района на базе отделения Томилинской птицефабрики было создано отдельное предприятие.

Через 10 лет вступил в строй комплекс по выращиванию 3 миллионов бройлеров в год. В течение десятой пятилетки сооружались новые производственные помещения, проводилась реконструкция старых птичников. Мощность птицефабрики возросла почти вдвое.

Для сотрудников построен пос. Ганусово. Всем семьям сотрудниками предприятия выделены отдельные квартиры, одиноким предоставлены комнаты в благоустроенном общежитии. Построены школа на 624 места, детский сад, дом культуры. В 1979 году начато кооперативное строительство индивидуальных домов.

В 1982 году Бронницкая птицефабрика произвела свыше 7,5 тысячи тонн мясе. Предприятие работает устойчиво, рентабельно, ежегодно получает прибыль до 5,5 миллиона рублей. Коллектив птицефабрики насчитывает 1 350 человек.

В годы 11-й пятилетки (1981-85 гг.) завершено строительство нового производственного комплекса. Ввод его в строй позволил птицефабрике увеличить выход бройлеров до 8 миллионов в год.

Это были звёздные годы Бронницкой птицефабрики…

Гибель

После 1991 года началась агония. На волне «демократии» было выбрано новое руководство предприятия. Начавшее путь в пропасть.

Предприятие умирало долго и мучительно, удивляясь что людям казалось не нужны его курятина и яйца.

Хорошая курятина постепенно превратилась в синюшных «беговых» птиц, но за ней тоже стояли очереди.

В стране властвовала эра «ножек Буша». Приходили новые «инвесторы», якобы с целью восстановить производство. Но дальше взятия кредитов и сдачи в аренду корпусов дело не шло.

Примерно к 2000 году закрывается крупнейшая в регионе Томилинская птицефабрика, следом пошла и Бронницкая. Каким-то чудом, плюнув на все побочные расходы, на экологию и налоги, во главе с упорной и по хорошему наглой директрисой в округе держалась лишь Константиновская ПТФ.

Все «нулевые» годы о Бронницкой птицефабрике было не слышно. Проезжая мимо заброшенных корпусов, часто с грустью вспоминал, как по долгу службы бывал на предприятии. Справшивал местных: «Ну чего слышно?». В ответ только опущенные головы или злые взгляды.

Но корпуса стояли.

Попытка номер… Они возвращаются

В конце 2017 года было образовано очередное ООО «Бронницкая птицефабрика» по разведению индейки. Мало кто из местных жителей ожидал, что из этого что-то получится.

В 2022 году Бронницкая птицефабрика вышла на 21 место по производству индейки в России, произведено 400 тонн.

В 2023 году предприятие произвело уже 1 600 тонн индейки, поднявшись на 15 строчку общероссийского рейтинга. Восстановлено 12 корпусов.

http://stroitel...icefabriki.html

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