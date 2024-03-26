В Сунже открылась новая школа на 250 мест

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Образовательное учреждение возведено в рамках нацпроекта «Образование» на месте старого приспособленного здания 1962 года постройки, в котором отсутствовали спортивный и актовый залы, столовая.

В здании трехэтажной школы 18 учебных кабинетов: кабинет химии и биологии; физики; информатики на 12 посадочных мест; комбинированные мастерские для работ по металлу и дереву, оснащённые специализированными станками; кабинет кулинарии; кройки и шитья. Все учебные кабинеты оснащены магнитными, интерактивными досками, телевизорами, компьютерами, наглядными пособиями. Имеются лаборантские физики, химии, биологии и информатики.

На первом этаже здания расположены вестибюль с примыкающими к нему гардеробными, зона ожидания для родителей. В школе имеется столовая с обеденным залом на 104 посадочных места, актовый зал на 150 посадочных мест с гримерными помещениями. Помимо этого, есть спортивный зал площадью 297 кв.м., оснащенный всем необходимым инвентарем, библиотека с читальным залом на 24 места, оборудованная интерактивной доской и шестью компьютерами.

Медицинский блок включает в себя процедурный кабинет, кабинет врача, кабинет медсестры, кабинет для обработки медицинского инвентаря.

На территории школы разбиты площадки для зоны отдыха, подвижных и развивающих игр в соответствии с возрастными группами.

Физкультурно-спортивная зона представлена футбольным полем со специализированным газоном, площадкой для волейбола и баскетбола.

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