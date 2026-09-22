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Е. Середа Армия и Флот

Ростех передал войскам системы «Зубр» для борьбы с дронами

«Зубр» закрывает последний рубеж противодроновой обороны: система круглосуточно обнаруживает и сопровождает малые цели, работая самостоятельно или в едином контуре ПВО.
фото: пресс-служба Ростеха

Российские войска получили новое средство против воздушных угроз — системы «Зубр» от Ростеха. Они предназначены для прикрытия важных объектов и работают по небольшим низколетящим целям.

Разработка холдинга «Высокоточные комплексы» умеет сама находить воздушные угрозы и передавать целеуказания на средства поражения. Кроме того, её можно включить в общую эшелонированную архитектуру противодроновой защиты.

«Разработка холдинга „Высокоточные комплексы“ оснащена всем необходимым для круглосуточного обнаружения дронов любого размера и их автоматического сопровождения. После захвата воздушной цели „Зубр“ накрывает ее плотной огневой завесой. В результате на последних рубежах обороны, где в дело вступает система, у беспилотников противника практически не остается шансов. Эффективность „Зубра“ подтверждается опытом его боевого применения и постоянно растущим числом реальных уничтоженных целей», — отметил индустриальный директор кластера вооружений Госкорпорации Ростех, член Бюро Союза машиностроителей России Бекхан Оздоев.

Как отмечают в Ростехе, система быстро разворачивается и хорошо ремонтируется в полевых условиях — это важно для техники, которая должна постоянно находиться в боевой готовности, в том числе на удалённых и малообустроенных позициях. «Зубр» может работать самостоятельно или встраиваться в единый контур ПВО, выступая последним рубежом прикрытия для крупных комплексов, включая «Панцири».

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Источник: rostec.ru

Комментарии 5

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  • 5
    Badassgoliath Badassgoliath22.09.26 10:02:07

    Насколько я понимаю, туда можно установить любые другие пулемёты подходящего калибра, с изменением ПО под их баллистику.
    Но ПКТ предпочтительнее по следующим причинам:
    А) У него есть электро спуск, так как он изначально сконструирован для установки на технику.
    Б) В отличие от пехотного варианта (ПКМ), у этого пулемёта длиннее ствол, что улучшает баллистику
    В) Этот ствол имеет более толстые стенки, что позволяет выпустить без перегрева больше пуль одной очередью.
    Г) Скорострельность ПКТ заметно выше, чем у ПКМ.
    Кто-то мог бы сказать, что надо бы поставить сюда ГШГ (пулемёт по схеме Гатлинга). Но для целей ПВО лучше четыре ствола, стреляющие одновременно, чем только один ствол хоть и вчетверо большей скорострельности. В пулемётах по схеме Гатлинга одновременно стреляет только один ствол, остальные находятся в разных стадиях заряжания/извлечения гильз.
    Вдобавок четыре независимых пулемёта позволяют снаряжать их разными боеприпасами, например, один может быть при необходимости заряжен патронами с многоэлементными пулями и система может пускать его в ход, если цель совсем мелкая и близко.

    #1321583
    • Нет аватара alexm23.09.26 15:33:52
      системы «Зубр» от Ростеха


      Для поражения БПЛА установка оснащена четырьмя пулемётами ПКТ. В состав комплекса также входят пункт управления и собственная радиолокационная станция.
      Известно, что «Зубр» для ведения огня по БПЛА может использовать специальные антидроновые патроны «Многоточие». Пуля такого патрона состоит из трёх элементов, которые при выходе из ствола равномерно разделяются. Такая конструкция увеличивает кучность стрельбы и существенно повышает вероятность поражения малоразмерных целей.

      #1321622
  • Нет аватара alexm23.09.26 15:45:13

    Ранее «Высокоточные комплексы» представили на авиационно-космическом салоне El Alamein International Airshow похожую антидроновую систему для борьбы с БПЛА под названием «Бизон».

    Свои разработки в этой области предлагает и концерн «Калашников». На IV Всероссийском оружейном форуме в Москве ижевцы показали систему ПВО «Калитка-КА», которая способна обнаруживать и поражать малозаметные воздушные цели — БПЛА-разведчики, дроны-камикадзе и ретрансляторы различных типов.
    В случае с «Зубром» у тульских оружейников от запроса до реализации идеи в стреляющем виде ушло примерно полтора года. В 2024 году комплекс уже «засветился» в ходе испытаний на полигоне Капустин Яр
    Как и «Зубр», «Калитка-КА» оснащена пулемётом ПКТ калибра 7,62 мм. Комплекс может поставляться как в мобильном, так и в стационарном варианте.
    Кажется пошла работа!!!
    В опубликованной на сегодняшний день информации упомянута интересная деталь — «Зубр» может оснащаться как пулемётами ПКТ, так авиационным пулемётом ГШГ-7,62. При этом на фото и видео демонстрируется только боевой модуль с четырьмя ПКТ.( имеющиеся у МО РФ запасы ПКТ практически неисчерпаемы, с учётом радикального уменьшения потребностей в 7,62-мм пулемётах для бронетехники из-за специфики современных боевых действий.)

    #1321623
  • Владимир Маскевич Владимир Маскевич25.09.26 01:25:32

    Сколько поставил Ростех? Никакой конкретики. Если нет её, то это пиар. Не спрашивается куда. Чемезев, например с МС-21, балабол еще тот, самолета на линиях нет, хотя каждый год обещает, лет пять уже))

    #1321684