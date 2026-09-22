Ростех передал войскам системы «Зубр» для борьбы с дронами
Российские войска получили новое средство против воздушных угроз — системы «Зубр» от Ростеха. Они предназначены для прикрытия важных объектов и работают по небольшим низколетящим целям.
Разработка холдинга «Высокоточные комплексы» умеет сама находить воздушные угрозы и передавать целеуказания на средства поражения. Кроме того, её можно включить в общую эшелонированную архитектуру противодроновой защиты.
«Разработка холдинга „Высокоточные комплексы“ оснащена всем необходимым для круглосуточного обнаружения дронов любого размера и их автоматического сопровождения. После захвата воздушной цели „Зубр“ накрывает ее плотной огневой завесой. В результате на последних рубежах обороны, где в дело вступает система, у беспилотников противника практически не остается шансов. Эффективность „Зубра“ подтверждается опытом его боевого применения и постоянно растущим числом реальных уничтоженных целей», — отметил индустриальный директор кластера вооружений Госкорпорации Ростех, член Бюро Союза машиностроителей России Бекхан Оздоев.
Как отмечают в Ростехе, система быстро разворачивается и хорошо ремонтируется в полевых условиях — это важно для техники, которая должна постоянно находиться в боевой готовности, в том числе на удалённых и малообустроенных позициях. «Зубр» может работать самостоятельно или встраиваться в единый контур ПВО, выступая последним рубежом прикрытия для крупных комплексов, включая «Панцири».
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