Ростех передал войскам системы «Зубр» для борьбы с дронами

«Зубр» закрывает последний рубеж противодроновой обороны: система круглосуточно обнаруживает и сопровождает малые цели, работая самостоятельно или в едином контуре ПВО.

Российские войска получили новое средство против воздушных угроз — системы «Зубр» от Ростеха. Они предназначены для прикрытия важных объектов и работают по небольшим низколетящим целям.

Разработка холдинга «Высокоточные комплексы» умеет сама находить воздушные угрозы и передавать целеуказания на средства поражения. Кроме того, её можно включить в общую эшелонированную архитектуру противодроновой защиты.

«Разработка холдинга „Высокоточные комплексы“ оснащена всем необходимым для круглосуточного обнаружения дронов любого размера и их автоматического сопровождения. После захвата воздушной цели „Зубр“ накрывает ее плотной огневой завесой. В результате на последних рубежах обороны, где в дело вступает система, у беспилотников противника практически не остается шансов. Эффективность „Зубра“ подтверждается опытом его боевого применения и постоянно растущим числом реальных уничтоженных целей», — отметил индустриальный директор кластера вооружений Госкорпорации Ростех, член Бюро Союза машиностроителей России Бекхан Оздоев.

Как отмечают в Ростехе, система быстро разворачивается и хорошо ремонтируется в полевых условиях — это важно для техники, которая должна постоянно находиться в боевой готовности, в том числе на удалённых и малообустроенных позициях. «Зубр» может работать самостоятельно или встраиваться в единый контур ПВО, выступая последним рубежом прикрытия для крупных комплексов, включая «Панцири».