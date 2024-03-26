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Армия и Флот

Ростех передал в зону СВО доработанные платформы дистанционного управления пулеметом.

 © t.me

Ставропольский радиозавод «Сигнал» «Концерна Радиоэлектронные технологии» модернизировал платформу дистанционного управления пулеметом. Модули были доработаны с учетом применения в зоне спецоперации. Партия усовершенствованных изделий уже передана в воинское подразделение, принимающее участие в боевых действиях.

Модуль позволяет с безопасной дистанции управлять танковым пулеметом калибра 7,62 мм. Он оснащен видеокамерой высокого разрешения со стабилизацией в двух плоскостях и мощным зумом. Оператор управляет платформой при помощи терминала, состоящего из ЖК-монитора и джойстика.

«В режиме реального времени платформа позволяет наблюдать за целью и вести прицельную стрельбу на большом удалении. При этом установка может быть дооснащена тепловизором, прибором ночного видения, дальномером, камерами собственной безопасности, которые выставляются по периметру от позиций», — отметил генеральный директор ПАО «Сигнал» Андрей Кочерга.

Устройство было разработано в 2023 году по прямому запросу бойцов с передовой. За два месяца конструкторами ставропольских предприятий в тесной координации с представителями заказчика удалось изготовить первый образец. В конце прошлого года несколько модулей при содействии регионального отделения Союза машиностроителей России было передано в зону проведения спецоперации.

«Разработка появилась благодаря энтузиазму и по инициативе конструкторов, откликнувшихся на запрос с передовой. На сегодняшний день установка модифицирована с учетом цикла испытаний и применения в боевой обстановке в зоне проведения СВО. В основном были внесены конструктивные изменения в механические узлы агрегата, что придало ему большую надежность и практичность», — пояснил заместитель начальника конструкторского бюро завода «Сигнал» Александр Бабкин.

По словам военных, получивших платформу в прошлом году, изделия хорошо себя зарекомендовали в реальных боевых условиях.

В планах заводчан дальнейшее усовершенствование разработки с учетом реального боевого опыта. На «Сигнале» готовы передавать платформы заинтересованным в их эксплуатации воинским подразделениям и в дальнейшем.

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Источник: https://rostec.ru/news/stavropolski...tantsionnogo-upravleniya-pulemetom/

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радиозавод «Сигнал», роботизированный модуль
  • Badassgoliath Badassgoliath
    26.03.2415:47:11

    . Установка может быть дополнена тепловизором, прибором ночного видения, дальномером,

    По идее, дальномер там должен быть по умолчанию, иначе как вести прицельную стрельбу, не зная дистанции? ПКТ может на сотни метров кучно стрелять. Только попробуй на глазок определить дистанцию.

    #1280108
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      26.03.2417:17:28

      А как действовали знаменитые снайперы в ВоВ? Без всяких дальномеров.

      Конечно дальномер полезная штука, но по-моему это просто перечислены варианты комплектации.

      #1280117
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