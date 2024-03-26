Ростех передал в зону СВО доработанные платформы дистанционного управления пулеметом.

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Ставропольский радиозавод «Сигнал» «Концерна Радиоэлектронные технологии» модернизировал платформу дистанционного управления пулеметом. Модули были доработаны с учетом применения в зоне спецоперации. Партия усовершенствованных изделий уже передана в воинское подразделение, принимающее участие в боевых действиях.

Модуль позволяет с безопасной дистанции управлять танковым пулеметом калибра 7,62 мм. Он оснащен видеокамерой высокого разрешения со стабилизацией в двух плоскостях и мощным зумом. Оператор управляет платформой при помощи терминала, состоящего из ЖК-монитора и джойстика.

«В режиме реального времени платформа позволяет наблюдать за целью и вести прицельную стрельбу на большом удалении. При этом установка может быть дооснащена тепловизором, прибором ночного видения, дальномером, камерами собственной безопасности, которые выставляются по периметру от позиций», — отметил генеральный директор ПАО «Сигнал» Андрей Кочерга.

Устройство было разработано в 2023 году по прямому запросу бойцов с передовой. За два месяца конструкторами ставропольских предприятий в тесной координации с представителями заказчика удалось изготовить первый образец. В конце прошлого года несколько модулей при содействии регионального отделения Союза машиностроителей России было передано в зону проведения спецоперации.

«Разработка появилась благодаря энтузиазму и по инициативе конструкторов, откликнувшихся на запрос с передовой. На сегодняшний день установка модифицирована с учетом цикла испытаний и применения в боевой обстановке в зоне проведения СВО. В основном были внесены конструктивные изменения в механические узлы агрегата, что придало ему большую надежность и практичность», — пояснил заместитель начальника конструкторского бюро завода «Сигнал» Александр Бабкин.

По словам военных, получивших платформу в прошлом году, изделия хорошо себя зарекомендовали в реальных боевых условиях.

В планах заводчан дальнейшее усовершенствование разработки с учетом реального боевого опыта. На «Сигнале» готовы передавать платформы заинтересованным в их эксплуатации воинским подразделениям и в дальнейшем.

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