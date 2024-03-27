Два новых электропоезда поступили в Новосибирскую область

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На станции Новосибирск-Главный состоялась презентация двух новых электропоездов серии ЭП2ДМ производства Демиховского машиностроительного завода, поступивших на железную дорогу в Новосибирской области.

— В текущем году обновление парка подвижного состава будет идти достаточно активно. За счет средств инвестиционной программы ОАО «РЖД» в Новосибирскую область планируется поступление еще 4 электропоездов ЭП2ДМ. Таким образом, к завершению 2024 года в Новосибирской области будут эксплуатироваться 13 современных электропоездов новых серий, что составит 35% от общего парка, — сообщил начальник Западно-Сибирской железной дороги.

Он отметил, что новые электропоезда будут курсировать на самых востребованных маршрутах, таких как Новосибирск-Черепаново, а также преимущественно на дальних направлениях — до Барабинска и Татарска.

Электрички серии ЭП2ДМ — это усовершенствованная модель ЭП2Д. Важно, что в новом подвижном составе все комплектующие отечественного производства.

10-вагонный состав вмещает 1050 пассажиров. Электропоезд оборудован уборными, системой кондиционирования воздуха, видеонаблюдения, есть крепления для велосипедов, USB-разъемы для зарядки гаджетов, выдвижные подножки для удобной посадки и высадки пассажиров. В головных вагонах находятся пандусы для подъема и спуска маломобильных граждан.

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