Новый электропоезд ЭП2ДМ начал курсировать в Новосибирской области

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Новый 10-вагонный электропоезд серии ЭП2ДМ пополнил парк Западно-Сибирской железной дороги, сообщает пресс-служба магистрали.

Он уже вышел на маршрут в Новосибирской области. Это уже пятый электропоезд серии ЭП2ДМ, вышедший на маршруты в регионе в этом году.Вагоны состава оснащены индивидуальными USB-розетками, системой кондиционирования и обеззараживания воздуха, местами для провоза велосипедов.

В электропоезде 3 санузла. Головные вагоны оборудованы пандусами для подъема и спуска маломобильных пассажиров.В декабре планируется поставка еще одного электропоезда этой же модификации. Таким образом, к концу 2024 года в Новосибирской области будут курсировать 13 электропоездов новых серий, что составит 35% всего парка.За 8 месяцев 2024 года пригородные поезда Новосибирской области перевезли 16 млн человек, что на 9,3% больше показателя прошлого года.

Ранее Gudok.ru сообщал, что электропоезда ЭП2ДМ начнут курсировать на Южно-Уральской железной дороге. В мае подвижной состав презентовали в Челябинске.Электропоезд ЭП2ДМ полностью отечественного производства. Благодаря новой конструкции кресел пространство между сидящими пассажирами увеличено на 4-6 см. Вагоны соединены с помощью беззазорного сцепного устройства с герметичным межвагонным переходом для лучшей плавности хода и низкого уровня шума.

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