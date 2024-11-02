стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
sergey k 02 ноября 2024, 17:26 Транспорт, спецтехника и логистика

Новую электричку запустили в Новосибирске

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © company.rzd.ru

8-вагонный состав серии ЭП2ДМ пополнил парк пригородных поездов Западно-Сибирской магистрали в Новосибирской области. Электропоезд будет курсировать на самых востребованных маршрутах, в том числе Новосибирск — Барабинск, Новосибирк — Татарская и Новосибирск — Черепаново.

Состав оснащен эргономичными пассажирскими сидениями с индивидуальными USB-розетками, современной системой кондиционирования и обеззараживания воздуха. В новом электропоезде оборудованы 3 санузла, места для провоза велосипедов. Есть выдвижные подножки для удобной посадки и высадки пассажиров. В головных вагонах находятся пандусы для подъема и спуска маломобильных пассажиров.

Это уже шестой новый электропоезд, который вышел на маршрут в Новосибирской области в 2024 году. Подвижной состав приобретен в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: https://company.rzd.ru/ru/9398/page/104069?id=308799

Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)


Поделись позитивом в своих соцсетях

Другие публикации по теме


ЭП2ДМ, Новосибирская область
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,