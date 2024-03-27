В Калуге началась серийная сборка кроссоверов Citroёn С5 Aircross

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КАЛУГА, 27 марта. /ТАСС/. Завод ООО «ПСМА Рус», который с апреля 2022 года по декабрь 2023 года находился в простое, запустил серийное производство кроссоверов марки Citroen после трех тестовых месяцев работы, передает корреспондент ТАСС.

Автозавод заморозил выпуск автомобилей в 2022 году, тогда же решение о приостановлении работы в России приняли большинство европейских автопроизводителей. «ПМСА Рус» приостановил работу из-за нехватки комплектующих и нарушения цепочек поставок в связи с введением санкций против России. До декабря 2023 года в России не производилось ни одной модели европейского автопрома. В декабре 2023 года завод «ПСМА Рус» начал тестовое производство легковых автомобилей, модель и марка не называлась.

Модели C5 Aircross в четырех цветах поступят в продажу в середине мая 2024 года, сообщил журналистам директор по стратегическому развитию ООО «Автомобильные технологии» Павел Безрученко.

«Как вам известно, в декабре мы запустили первую партию из 48 автомобилей. Сейчас все готово к серийному производству», — сказал Безрученко. «Сегодня мы запустили серийное производство Citroen C5 Aircross в России. Наша цель — расширить выбор для российских автолюбителей на рынке, где в основном преобладают автомобили разных восточных брендов. Старт продаж намечен на середину мая 2024 года», — добавил Безрученко.

Сitroen C5 Aircross — единственная европейская модель, которую производят на территории РФ. ООО «Автомобильные технологии» выступают в качестве импортера, дистрибьютора и производителя автомобилей. Поставками деталей занимается восточный партнер. Калужский завод стал арендной площадкой для производства.

На линии производства работает 121 человек. Автомобиль проходит несколько этапов при сборке: сварку, оцинковку, грунтовку и покраску. На заводе установлен уникальный монтажный стол, который подходит к модели. С лета планируется внедрять в производство отечественные аккумуляторы, шины, технические жидкости. Кроссоверы C5 Aircross в четырех цветах поступят в продажу в мае этого года. Предварительно автомобиль будет стоить 4,299 млн рублей.

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