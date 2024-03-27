В Пятигорске запустили новый скоростной трамвай

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25 марта в Пятигорске в первый рейс отправился новый трамвай. Теперь он курсирует по маршруту № 7 «Колхозная площадь — Мкр. Бештау».

Современный скоростной вагон был протестирован специалистами и получил соответствующую сертификацию.

Односекционный частично низкопольный трамвай модели 71-411 оснащен навигационной системой ГЛОНАСС, а также системами кондиционирования, вентиляции, видеонаблюдения и освещения салона. Вагон может перевозить до 179 человек, разгоняясь при этом до 75 км/ч.

Трамвай укомплектован антивандальными сидениями и приспособлен для перевозки маломобильных пассажиров. Конструкторские решения, реализованные в этой модели, позволяют трамваю плавно двигаться по неровным рельсовым путям. Для сложного рельефа пятигорских улиц это оптимальное решение.

Модель спроектирована специально для городов, имеющих узкую 1-метровую трамвайную колею. В России таких городов всего три — Евпатория, Калининград и Пятигорск. Разработан транспорт по энергосберегающей технологии, есть современная система отопления (с минимальными расходами на обеспечение вагона теплом), трамвай оборудован USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, а также оснащен сетью WI-FI с бесплатным доступом в интернет.

Вагон прошел обкатку на улицах Пятигорска, проверку на соответствие всем требованиям и сертификационные испытания. Трамвай уже начал перевозить первых пассажиров. Он изготовлен на заводе «Уралтрансмаш» с учетом узкоколейных трамвайных путей города-курорта.

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