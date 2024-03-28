Пятьдесят КАМАЗов для московского грузоперевозчика

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Лизинговая компания «КАМАЗ» профинансировала покупку 50 автомобилей КАМАЗ Компас предприятию «АВТО-ПЭК» из Москвы.

В текущем году клиент уже приобретал в лизинг рефрижераторы на шасси КАМАЗ Компас 5. В этот раз московский партнёр Лизинговой компании «КАМАЗ» оформил в лизинг рефрижераторы и шторно-бортовые автомобили на шасси КАМАЗ Компас. Лизинговый договор заключён на срок 48 месяцев.

Напомним, предприятие из Москвы сотрудничает с «КАМАЗ-ЛИЗИНГом» с декабря 2023 года. ООО «Авто-ПЭК» — российский грузоперевозчик, который решает транспортные задачи крупных федеральных компаний. Предприятие предоставляет различного вида транспорт под индивидуальные заказы с полной или частичной загрузкой транспортного средства.

«КАМАЗ-ЛИЗИНГ», дочернее предприятие ПАО «КАМАЗ», сегодня предлагает своим клиентам приобрести новую грузовую технику КАМАЗ по одной из действующих программ: новому предложению «Ставка ниже», продукту «Лизинг «Юбилейный» и программе «Лизинг на 7 лет».

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